Aurora Nails: новий тренд манікюру, натхненний північним сяйвом

Манікюр Aurora Nails
Поки ми розглядали тренди модного манікюру сезону осінь – 2021, зі швидкістю світла з'явився ще один – Aurora Nails. Остання тенденція родом з Південної Кореї отримала свою в назву в честь богині зорі Аврори, яка подорожувала зі сходу на захід, сповіщаючи про схід сонця і початок нового дня. Давньогрецькі поети використовували це ім'я для позначення світанку – гри кольорів веселки на тлі темного неба. В англійському варіанті Aurora Borealis означає північне сяйво.
Райдужне переливання, яке нагадує перламутр, луску казкових риб або саме видовищне світлове шоу природи – північне сяйво.
На сьогоднішній день в Instagram за тегом #AuroraNails можна знайти вже більше 90 000 постів. З кожним вдень він стає все популярнішим. Манікюр Aurora Nails заворожує, створюючи якийсь футуристичний ефект.
Повторити такий можна, звичайно, в салоні у професійного майстра, або купивши флуоресцентні, перламутрові лаки для нігтів або лаки з шиммером.
Ми вибрали кілька варіантів трендового манікюру, який напевно захочеться повторити.
Дивіться в ролику, як українки вибирають трендовий манікюр :
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