Нова зачіска – нове життя: головні стрижки, кольори та укладка 2022 року

Головні зачіски 2022 року на думку експертів / Фото: Колаж: Сьогодні

Мода продовжує наслідувати правило: все нове – добре забуття старе. Тому в 2022 році ми знову спостерігатимемо за тим, як естетика 70-х та 90-х продовжує вриватися у тренди. До речі, одна з модних представників тієї доби, культова Джейн Біркін, відсвяткувала 75-річчя.

Розмовляючи про стрижки у 2022, можна впевнено сказати, що каре та піксі займуть головні місця у рейтингах запитів провідних hair спеціалістів. А ось фарбувати волосся буде модно в природні відтінки каштанового та романтичний рожевий.

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Модні стрижки у 2022 році

Міні-боб

Італійський модельєр і дизайнер Альберта Ферретті розповіла, що навесні ми носитимемо міні-боб – мінімалістичний варіант культової стрижки останніх років. Для тонкого волосся можна експериментувати боб з великою кількістю шарів, який додає свіжість та об'єм.

Maruv не змінює стрижці міні-боб / Фото: instagram.com/maruvofficial

Поєднаний чубчик

Наші знаменитості такі як Тіна Кароль, Оля Полякова і Маша Єфросиніна на своєму прикладі доводять, що чубчик не просто повертається, а вже увірвався в моду. А в 2022 чубчик стане ключовим запитом у салонах: від розсипчастого скуйовдженого – до густого рівного.

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Стильний чубчик неймовірно йде Маші Єфросініної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Піксі

Завдяки цій стрижці, обличчя стає помітнішим. Крім того, з нею ви почуватиметеся вільно і зручно. А комфорт стане головною стилістичною цінністю в 2022 році. Хороший стиліст допоможе вам знайти свій формат цієї стрижки, щоб ви відчували себе неповторно.

Зої Кравіц полегшила труднощі догляду за волоссям стрижкою піксі / Фото: Инстаграм

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Пряме волосся

Пряме волосся – вічна класика, яка ніколи не набридне. А у новому році, не без участі у формуванні трендів головної ікони моди Кім Кардашян, багато дівчат вибиратимуть саме таку зачіску. Проділ посередині знову стане актуальним.

Кім Кардашьян з ідеально рівним волоссям з прямим проділом виглядає по-королівськи / Фото: instagram.com/kimkardashian

Супер-коротко

Не кожна дівчина ризикне на коротку стрижку. Але якщо форма обличчя дозволяє, тоді це сміливе рішення буде виграшним у 2022 році.

Колишня подружка Каньє Веста Ембер Роуз любить супер-короткі стрижки / Фото: Инстаграм

Шег

Шег теж серед стрижок, з яких ми вибиратимемо у 2022 році. Але, варто визнати, деякі знаменитості роками не зраджують цій зачісці. Недбалий стиль 70-х допоможе вигідно підкреслити свій характер.

Зірка "Паперового будинку" Урсула Корберо виглядає чудово зі стрижкою кроків / Фото: Инстаграм

Модне фарбування у 2022 році

Червоне дерево

Темно-червоний, він же рудий, відтінок знову повернеться в моду. По суті він підійде всім. Але в останні кілька років ми звикли до більш натуральних колірних рішень на волоссі.

Джіджі Хадід, Versace SS 2021 / Фото: vogue.ua

Полунично-рожевий

Яскраві електричні відтінки відійдуть у минуле. Їх замінять ніжніші кольори – наприклад, полунично-рожевий. Так, всі, хто бажають урізноманітнити свій образ, можуть вивчити ніжні відтінки улюблених кольорів.

Нещодавній експеримент Дженніфер Лопес з рожевим відтінком волосся / Фото: Инстаграм

Темно русявий

Платиновий блонд у 2022 році плавно буде витиснений більш натуральними відтінками, такими як темно-русявий, горіховий блонд. Ця тенденція була відзначена на показах Christian Dior.

Шикарною темно-русявою шевелюрою нагородила природа Олександру Кучеренко, дружину Дмитра Комарова / Фото: instagram.com/aakucherenko

Глянсовий чорний

У 2022 році всі колористи прагнутимуть сяючого чорного кольору, а не матового, як раніше. Блискуче волосся – ознака здоров'я та сили, тому глянсовий чорний стане найбажанішим серед брюнеток.

Готична красуня Меган Фокс вибирає чорний глянсовий колір / Фото: instagram.com/meganfox

Теплий каштановий

Теплий каштановий відтінок, відомий як "медовий" або "фундучний", візуально освіжить колір обличчя і виглядатиме максимально природно. Ці відтінки будуть популярними у любителів натуральності.

Емілі Ратаковські фарбує волосся у каштанові відтінки / Фото: instagram.com/emrata

Темний шоколад

Насичений темний шоколадний відтінок, що нагадує чорний, теж стане дуже популярним у 2022 році.

Турецька актриса Ханде Ерчел віддає перевагу натуральному відтінку волосся темному шоколаду / Фото: Инстаграм

Святкове укладання у 2022 році

У стилі 90-х

Техніка розчісування з 70-х та 90-х, коли волосся витягується вгору, додаючи зачісці об'єм та відкриваючи обличчя, знову буде в моді у 2022 році. Вона додасть волоссю легкості та динаміки. А ваш образ загалом стане більш безтурботним. Це ідеальний вибір для святкового сезону.

Легендарна модель Джіа Каранджі кінця 70-х початку 80-х / Фото: открытые источники

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