Новая прическа – новая жизнь: главные стрижки, цвета и укладки 2022 года

Главные прически 2022 года о мнению экспертов / Фото: Коллаж: Сегодня

Мода продолжает следовать правило: все новое – хорошо забытье старое. Поэтому в 2022 году мы снова будем наблюдать за тем, как эстетика 70-х и 90-х продолжает врываться в тренды. Кстати, одна из модных представителей той эпохи, культовая Джейн Биркин, отпраздновала 75-летие.

Говоря о стрижках в 2022, можно уверенно сказать, что каре и пикси займут главные места в рейтингах запросов ведущих hair специалистов. А вот окрашивать волосы будет модно в естественные оттенки каштанового и романтичный розовый.

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Модные стрижки в 2022 году

Мини-боб

Итальянский модельер и дизайнер Альберта Ферретти рассказала, что весной мы будем носить мини-боб – минималистичный вариант культовой стрижки последних лет. Для тонких волос можно экспериментировать боб с большим количеством слоев, который добавляет свежесть и объем.

Maruv не изменяет стрижке мини-боб / Фото: instagram.com/maruvofficial

Совмещенная челка

Наши знаменитости такие как Тина Кароль, Оля Полякова и Маша Ефросинина на своем примере доказывают, что челка не просто возвращается, а уже ворвалась в моду. А в 2022 челка станет ключевым запросом в салонах: от рассыпчатой взъерошенной – до густой ровной.

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Стильная челка невероятно идет Маше Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пикси

Благодаря этой стрижке, лицо становится более заметным. Кроме того, с ней вы себя будете чувствовать свободно и удобно. А комфорт станет главной стилистической ценностью в 2022. Хороший стилист поможет вам найти свой формат этой стрижки, чтобы вы чувствовали себя неповторимо.

Зои Кравиц облегчила трудности ухода за волосами стрижкой пикси / Фото: Инстаграм

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Прямые волосы

Прямые волосы – вечная классика, которая никогда не надоест. А в новом году, не без участия в формировании трендов главной иконы моды Ким Кардашьян, многие девушки будут выбирать именно такую прическу. Пробор посредине снова станет актуальным.

Ким Кардашьян с идеально ровными волосами с прямым пробором выглядит по-королевски / Фото: instagram.com/kimkardashian

Супер-коротко

Далеко не каждая девушка рискнет на короткую стрижку. Но если форма лица позволяет, тогда это смелое решение будет выигрышным в 2022 году.

Бывшая подружка Канье Уэста Эмбер Роуз обожает супер-короткие стрижки / Фото: Инстаграм

Шэг

Шэг тоже среди стрижек, из которых мы будем выбирать в 2022 году. Но, стоит признать, некоторые знаменитости годами не изменяют этой прическе. Небрежный стиль 70-х поможет выгодно подчеркнуть свой характер.

Звезда "Бумажного дома" Урсула Корберо выглядит великолепно со стрижкой шэг / Фото: Инстаграм

Модное окрашивание в 2022 году

Красное дерево

Темно-красный, он же рыжий, оттенок снова вернется в моду. По сути, он подойдет всем. Но в последние несколько лет мы привыкли к более натуральным цветовым решениям на волосах.

Джиджи Хадид, Versace SS 2021 / Фото: vogue.ua

Клубнично-розовый

Яркие электрические оттенки отойдут в прошлое. Их заменят более нежные цвета – например, клубнично-розовый. Так, все, кто хотят разнообразить свой образ, могут изучить нежные оттенки любимых цветов.

Недавний эксперимент Дженнифер Лопес с розовым оттенком волос / Фото: Инстаграм

Темно-русый

Платиновый блонд в 2022 году плавно будет вытиснен более натуральными оттенками, такими как темно-русый, ореховый блонд. Эта тенденция была замечена на показах Christian Dior.

Шикарной темно-русой шевелюрой наградила природа Александру Кучеренко, жену Дмитрия Комарова / Фото: instagram.com/aakucherenko

Глянцевый черный

В 2022 году все колористы будут стремиться к сияющему черному цвету, а не к матовому, как раньше. Блестящие волосы – признак здоровья и силы, поэтому глянцевый черный станет самым желанным среди брюнеток.

Готическая красотка Меган Фокс выбирает черный глянцевый цвет / Фото: instagram.com/meganfox

Теплый каштановый

Теплый каштановый оттенок, известный как "медовый" или "фундучный", визуально освежит цвет лица и будет выглядеть максимально естественно. Эти оттенки будут пользоваться популярностью у любителей натуральности.

Эмили Ратаковски красит волосы в каштановые оттенки / Фото: instagram.com/emrata

Темный шоколад

Насыщенный темный шоколадный оттенок, напоминающий черный, тоже станет очень популярным в 2022 году.

Турецкая актриса Ханде Эрчел предпочитает натуральный оттенок волос темный шоколад / Фото: Инстаграм

Праздничная укладка в 2022 году

В стиле 90-х

Техника расчесывания из 70-х и 90-х, когда волосы вытягиваются вверх, добавляя прическе объем и открывая лицо, снова будет в моде в 2022 году. Она добавит волосам легкости и динамики. А ваш образ в целом станет более беззаботным. Это идеальный выбор для праздничного сезона.

Легендарная модель Джиа Каранджи конца 70-х начала 80-х / Фото: открытые источники

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