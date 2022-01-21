Український бренд Sleeper, який носять Кеті Перрі та Ріанна, випустив весільну колекцію

Український бренд Sleeper випустив весільну колекцію одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

Український бренд Sleeper, що прославився на весь світ та з'явився в продовженні серіалу "Секс і місто" на Шарлотті, представив нову весільну колекцію, що підходить для особливого випадку.

Лінійка універсального весільного одягу призначена для підтримки нареченої протягом усієї церемонії. Декадентські м'які шовкові та лляні сукні ідеально підходять для подружок молодої, а балетки стануть незамінним атрибутом для танців.

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Льняна сукня Paloma за 6450 грн / Фото: the-sleeper.com

Біла лляна сукня Atlanta за 7200 грн / Фото: the-sleeper.com

Також колекція включає стриману, але драматичну прозору накидку, яка ідеально підходить для того, щоб наречена виглядала чистою, немов ангел.

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Напівпрозорий Кейп Snow White за 4620 грн / Фото: the-sleeper.com

Приголомшливе плаття-комбінація з екстравагантним пір'ям затьмарить собою все зайве під час читання весільних клятв.

Коміссоль Boheme з пір'ям за 6380 грн / Фото: the-sleeper.com

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Нова колекція, природно, включає витончений набір піжам з розкльошеними рукавами.

Костюм Люрексовий зі штанами Stardust за 6210 грн / Фото: the-sleeper.com

В асортименті весільного одягу Sleeper є сукні на будь-який смак. Враховуючи багатоцільовий підхід бренду, вбрання справді підходять на всі випадки життя.

Детальніше познайомитись із весільною колекцією бренду можна на сайті.

Шовкові капці Mille-feuille за 6670 грн / Фото: the-sleeper.com

Балетки сатинові Aristocat за 5500 грн / Фото: the-sleeper.com

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