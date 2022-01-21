Український бренд Sleeper, який носять Кеті Перрі та Ріанна, випустив весільну колекцію

Український бренд Sleeper випустив весільну колекцію одягу / Фото: Колаж: Сьогодні
Український бренд Sleeper, що прославився на весь світ та з'явився в продовженні серіалу "Секс і місто" на Шарлотті, представив нову весільну колекцію, що підходить для особливого випадку.
Лінійка універсального весільного одягу призначена для підтримки нареченої протягом усієї церемонії. Декадентські м'які шовкові та лляні сукні ідеально підходять для подружок молодої, а балетки стануть незамінним атрибутом для танців.
Також колекція включає стриману, але драматичну прозору накидку, яка ідеально підходить для того, щоб наречена виглядала чистою, немов ангел.
Приголомшливе плаття-комбінація з екстравагантним пір'ям затьмарить собою все зайве під час читання весільних клятв.
Нова колекція, природно, включає витончений набір піжам з розкльошеними рукавами.
В асортименті весільного одягу Sleeper є сукні на будь-який смак. Враховуючи багатоцільовий підхід бренду, вбрання справді підходять на всі випадки життя.
Детальніше познайомитись із весільною колекцією бренду можна на сайті.
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