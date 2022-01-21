Украинский бренд Sleeper, который обожают Кэти Перри и Рианна, выпустил свадебную коллекцию

Украинский бренд Sleeper выпустил свадебную коллекцию одежды / Фото: Коллаж: Сегодня
Прославившийся на весь мир украинский бренд Sleeper, появившийся также в продолжении сериала "Секс в большом городе" на Шарлотте, представил новую свадебную коллекцию, подходящую для особого случая.
Линейка универсальной свадебной одежды предназначена для поддержки невесты на протяжении всей церемонии. Декадентские мягкие шелковые и льняные платья идеально подходят для подружек молодой, а балетки станут незаменимым атрибутом для танцев.
Также коллекция включает в себя сдержанную, но драматичную прозрачную накидку, идеально подходящую для того, чтобы невеста выглядела ангельски чистой.
Потрясающее платье-комбинация с экстравагантными перьями затмит собой все лишнее во время чтения свадебных клятв.
Новая коллекция, естественно, включает в себя изящный набор пижам с расклешенными рукавами.
В ассортименте свадебной одежды Sleeper также есть платья на любой вкус. Учитывая многоцелевой подход бренда, наряды действительно подходят на все случаи жизни.
Детальнее познакомиться со свадебной коллекцией бренда можно на сайте.
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