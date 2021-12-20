PETA звинуватили дома моди у жорстокому поводженні з тваринами. Kering та LVMH виправдовуються

Модні корпорації відповіли на серйозні звинувачення PETA / Фото: Колаж: Сьогодні

Французькі конгломерати предметів розкоші Kering (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent) і LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet та ін.) офіційно опублікували заяви у відповідь на звинувачення PETA у жорстокому поводженні з тваринами в Азії. Активісти дивуються, як можна поводитися так з такими милі створіння, які привносять усмішки в наше життя.

Нещодавно PETA поділилася своїми останніми результатами розслідування на індонезійській бійні, які, як стверджується, пов'язані з тим, як модні Будинки виробляють свою продукцію. Слідство звинувачує Gucci у "жорстокому, безперечно жорстокому способі" вбивства ящірок.

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Організація заявляє:

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Ящіркам пов'язують ноги, потім їх жорстоко кидають і обезголовлюють без оглушення, що призводить до тривалої болісної смерті. Така жорстокість використовується для створення гаманців, ременів, сумок та інших модних аксесуарів Gucci зі шкіри ящірки.

Керівники Kering і LVMH отримали листи від президента PETA Інгрід Ньюкірк, в якому їх закликали припинити використання екзотичних тварин для своєї продукції. У листі Ньюкірк написала:

Ніяка сумка, ремінь або гаманець не варті такого болю та страждань, тим більше, що ваші дизайнери мають доступ до найсучаснішої та найкрасивішої шкіри.

Kering нещодавно представив WWD офіційну заяву, у якій прокоментував ситуацію і запевнив споживачів у тому, що компанія, як і раніше, віддана "дотриманню найвищих стандартів екологічності тварин та умов праці при пошуку дорогоцінних шкур".

Kering додає:

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Щодо інформації про жорстоке поводження з ящірками на індонезійському переробному підприємстві, яка була надана нам компанією PETA, хоча ми дуже серйозно поставилися до цих звинувачень, немає жодних доказів того, що бренди Kering прямо чи опосередковано пов'язані з цим об'єктом чи цими методами.

Хоча LVMH не має прямого відношення до справи індонезійської бійні, компанія також опублікувала заяву для New York Post:

LVMH поважає всі погляди та чутливість стосовно використання сировини тваринного походження, і ми підтримуємо та беремо активну участь у зусиллях сектору з досягнення найкращих можливих практик. Наш намір полягає в тому, щоб надати клієнтам продукт, який був виготовлений найбільш відповідальним та етичним способом.

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