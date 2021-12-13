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Злі тварини, які раді понеділку не більше, ніж ви (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
13 грудня, 13:23
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Подивившись на ці кумедні знімки, одразу розумієш, що брати наші менші мало чим відрізняються від нас
Смішні тварини, які на мордочку жахливі, добрі всередині
Смішні тварини, які на мордочку жахливі, добрі всередині / Фото: Колаж: Сьогодні

Тварини завжди можуть підняти настрій навіть у найсумніший день року. Варто лише подивитися їм у вічі, доторкнутися до м'якої шерсті – як відразу стає тепліше та спокійніше. Вчора ми ділилися кумедними фото домашніх тварин із конкурсу Comedy Pet Photo Awards, а сьогодні поговоримо про тварин-злюк.

Важко навчитися любити понеділки, особливо в таку сіру та похмуру погоду. Але не тільки нам, двоногим, вони здаються такими несправедливими та занудними. Тварини також їх не люблять від слова зовсім.

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Ми зібрали добірку тварин, які можуть спопелити одним поглядом кожного. Від їх небезпечного вигляду віє злістю навіть через фотографію.

Тільки уявіть, про що думає цей кіт, дивлячись на курку-гриль.

Злий кіт, до якого краще не підходити під час трапези
Злий кіт, до якого краще не підходити під час трапези / Фото: Bored Panda

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А цей собака явно хоче сказати: "Зараз ти в мене і сядеш, і подаси лапу".

Злий пес, з яким краще не жартувати
Злий пес, з яким краще не жартувати / Фото: Bored Panda

Собакевич наче натякає: не спалиш ті тапки, якими колошматила мене вчора, і наступна будеш ти.

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Це злий собака явно знає трохи більше, ніж ми
Це злий собака явно знає трохи більше, ніж ми / Фото: Bored Panda

Бачу, ти знову не купила мені кігтеточку? Дуже шкода, Люсю, гарний був диван...

Злий кіт зараз покаже, чим загрожує невиконання обіцянок
Злий кіт зараз покаже, чим загрожує невиконання обіцянок / Фото: открытые источники

Дивіться ще більше привабливих фото злих і безпощадних, але таких милих тварин.

На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини | Фото: Bored Panda
На мордочку жахливі, добрі всередині тварини / Фото: Bored Panda
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