3 рецепти незвичайних пирогів з яблуками до Спасу

Рецепти пирогів з яблуками / Фото: Depositphotos
Коли, як не тепер, пекти пироги зі свіжих, цього сезону яблук? Тим паче сьогодні Яблучний Спас. Привід подвійний. Можна приготувати вашу улюблену шарлотку, а можна – пишні пиріжки з яблучною начинкою. Але можна трохи відійти від традицій і пригостити близьких по-справжньому смачними пирогами, їхні рецепти знайдете нижче. А як зібратися на пікнік за вигідними цінами, дізнаєтеся з цього матеріалу.
Яблучний пиріг "Невидимий"
Цей яблучний пиріг отримав свою назву завдяки тому, що основна маса десерту – це тонкі яблучні дольки, а самого тіста в ньому практично не видно.
Складові
- 60 г борошна
- 50-70 г цукру
- 2 яйця
- 10-15 г розпушувача
- 90 мл молока
- 1 ст. л. коньяку або рому
- 1 ч. л. екстракту ванілі
- 2 ст. л. олії
- 3 великих яблука
Для заливки
- 1 яйце
- 50-80 г цукру
- 2 ст. л. розтопленого вершкового масла
- 3 ст. л. мигдальних пелюсток
Спосіб приготування
- Змішати борошно, розпушувач і цукор. Окремо збити яйця і влити в суху суміш.
- Додати молоко і розмішати.
- Додати ванільний екстракт, коньяк і олію. Перемішати вінчиком.
- Яблука очистити від шкірки і насіння, нарізати тонкими пластинками.
- Фрукти викласти в тісто, перемішати.
- Форму застелити папером для випічки. Вилити тісто, розрівняти яблука зверху. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25-30 хвилин, до золотистого кольору.
- Для заливки збити яйця з цукром до піни, додати вершкове масло і перемішати. Заливку вилити на гарячий пиріг, щедро посипати мигдальними пелюстками і знову відправити в духовку на 10-15 хвилин.
- Готовий яблучний пиріг остудити у формі. Потім поставити на ніч у холодильник, щоб він добре охолов.
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Тарт Татен з яблуками
За легендою, пиріг є випадковим винаходом однієї із сестер Татен, які в XIX столітті мали в провінції однойменний готель. За легендою, жінка похапцем поставила пиріг у піч "навиворіт", і так і подала його до столу.
Складові
- 200 г борошна
- 175 г вершкового масла
- 5 ст. л. крижаної води
- 1 щіпка солі
- 1 пакетик ванільного цукру
- 150 г цукру
- 1 кг твердих яблук
Спосіб приготування
- Просіяти борошно і натерти в нього 100 г холодного масла. Додати сіль, половину пакетика ванільного цукру. Поступово додаючи воду, замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку і поставити в холодильник на півгодини.
- Яблука очистити від шкірки і розрізати на четвертинки.
- На сковороді, в якій випікатиметься пиріг, розтопити 75 г вершкового масла і цукор на слабкому вогні. Коли цукор почне темніти по краях, розмішати суміш ложкою і посипати ванільним цукром.
- Зняти сковороду з вогню і викласти по колу четвертинки яблук.
- Повернути сковороду на мінімальний вогонь на 10-15 хвилин. Розмішувати не потрібно.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Тісто розкачати в пласт завтовшки близько 4 мм. Накрити ним яблука, зайве тісто загорнути всередину. Зверху наколоти виделкою.
- Випікати близько 40 хвилин – до зарум'янювання тіста. Потім дістати з духовки і дати кілька хвилин постояти. Провести ножем між пирогом і стінками форми. Накрити великою тарілкою і швидко перевернути. Весь пиріг має опинитися на тарілці.
- Подавати пиріг теплим, доповнивши вершковим морозивом.
Яблучний пиріг з просоченням
Особливість цього пирога полягає в тому, що після випічки він заливається сумішшю кефіру і згущеного молока. Так виходить дуже ніжний і соковитий десерт.
Складові
- 1 склянка цукру
- 100 г вершкового масла
- 80 мл олії
- 2 яйця
- 200 г борошна
- 0,5 ч. л. соди
- 1 ч. л. кориці
- 2 яблука
- Сіль
Для заливки
- 150 мл згущеного молока
- 150 мл кефіру
Спосіб приготування
- Яблука помити і нарізати кубиками.
- Вершкове масло розтопити і трохи остудити. У миску влити вершкове масло, олію, цукор, додати два яйця. Добре збити вінчиком.
- Борошно змішати із содою, корицею і дрібкою солі. Додати борошняну суміш у яєчну, добре перемішати.
- Тісто має вийде густим, тому за необхідності всипати ще борошна.
- Додати яблука і знову перемішати.
- Чашу мультиварки змастити олією і викласти в неї тісто, розрівняти.
- Увімкнути мультиварку в режим "Випічка". Готувати пиріг 45 хвилин, потім перевернути і пекти ще близько 15 хвилин або до сухої зубочистки. Остудити пиріг.
- Для заливки змішати кефір і згущене молоко до однорідності.
- За допомогою зубочистки часто наколоти пиріг. Потім повільно полити заливкою. Дати настоятися мінімум годину, а краще залишити просочуватися на ніч.
- Злегка посипати яблучний пиріг меленою корицею і прикрасити листям м'яти.
Якщо любите несолодку випічку, то пиріжки самоси з овочами будуть вам до смаку. Їхній рецепт – у відео.