3 рецепти незвичайних пирогів з яблуками до Спасу

Рецепти пирогів з яблуками / Фото: Depositphotos

Коли, як не тепер, пекти пироги зі свіжих, цього сезону яблук? Тим паче сьогодні Яблучний Спас. Привід подвійний. Можна приготувати вашу улюблену шарлотку, а можна – пишні пиріжки з яблучною начинкою. Але можна трохи відійти від традицій і пригостити близьких по-справжньому смачними пирогами, їхні рецепти знайдете нижче. А як зібратися на пікнік за вигідними цінами, дізнаєтеся з цього матеріалу.

Яблучний пиріг "Невидимий"

Яблучний пиріг "Невидимий" / Фото: Depositphotos

Цей яблучний пиріг отримав свою назву завдяки тому, що основна маса десерту – це тонкі яблучні дольки, а самого тіста в ньому практично не видно.

Складові

60 г борошна

50-70 г цукру

2 яйця

10-15 г розпушувача

90 мл молока

1 ст. л. коньяку або рому

1 ч. л. екстракту ванілі

2 ст. л. олії

3 великих яблука

Для заливки

1 яйце

50-80 г цукру

2 ст. л. розтопленого вершкового масла

3 ст. л. мигдальних пелюсток

Спосіб приготування

Змішати борошно, розпушувач і цукор. Окремо збити яйця і влити в суху суміш. Додати молоко і розмішати. Додати ванільний екстракт, коньяк і олію. Перемішати вінчиком. Яблука очистити від шкірки і насіння, нарізати тонкими пластинками. Фрукти викласти в тісто, перемішати. Форму застелити папером для випічки. Вилити тісто, розрівняти яблука зверху. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25-30 хвилин, до золотистого кольору. Для заливки збити яйця з цукром до піни, додати вершкове масло і перемішати. Заливку вилити на гарячий пиріг, щедро посипати мигдальними пелюстками і знову відправити в духовку на 10-15 хвилин. Готовий яблучний пиріг остудити у формі. Потім поставити на ніч у холодильник, щоб він добре охолов.

Тарт Татен з яблуками

Тарт Татен з яблуками / Фото: Depositphotos

За легендою, пиріг є випадковим винаходом однієї із сестер Татен, які в XIX столітті мали в провінції однойменний готель. За легендою, жінка похапцем поставила пиріг у піч "навиворіт", і так і подала його до столу.

Складові

200 г борошна

175 г вершкового масла

5 ст. л. крижаної води

1 щіпка солі

1 пакетик ванільного цукру

150 г цукру

1 кг твердих яблук

Спосіб приготування

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Просіяти борошно і натерти в нього 100 г холодного масла. Додати сіль, половину пакетика ванільного цукру. Поступово додаючи воду, замісити тісто. Загорнути його в харчову плівку і поставити в холодильник на півгодини. Яблука очистити від шкірки і розрізати на четвертинки. На сковороді, в якій випікатиметься пиріг, розтопити 75 г вершкового масла і цукор на слабкому вогні. Коли цукор почне темніти по краях, розмішати суміш ложкою і посипати ванільним цукром. Зняти сковороду з вогню і викласти по колу четвертинки яблук. Повернути сковороду на мінімальний вогонь на 10-15 хвилин. Розмішувати не потрібно. Розігріти духовку до 180 градусів. Тісто розкачати в пласт завтовшки близько 4 мм. Накрити ним яблука, зайве тісто загорнути всередину. Зверху наколоти виделкою. Випікати близько 40 хвилин – до зарум'янювання тіста. Потім дістати з духовки і дати кілька хвилин постояти. Провести ножем між пирогом і стінками форми. Накрити великою тарілкою і швидко перевернути. Весь пиріг має опинитися на тарілці. Подавати пиріг теплим, доповнивши вершковим морозивом.

Яблучний пиріг з просоченням

Яблучний пиріг з просоченням / Фото: Depositphotos

Особливість цього пирога полягає в тому, що після випічки він заливається сумішшю кефіру і згущеного молока. Так виходить дуже ніжний і соковитий десерт.

Складові

1 склянка цукру

100 г вершкового масла

80 мл олії

2 яйця

200 г борошна

0,5 ч. л. соди

1 ч. л. кориці

2 яблука

Сіль

Для заливки

150 мл згущеного молока

150 мл кефіру

Спосіб приготування

Яблука помити і нарізати кубиками. Вершкове масло розтопити і трохи остудити. У миску влити вершкове масло, олію, цукор, додати два яйця. Добре збити вінчиком. Борошно змішати із содою, корицею і дрібкою солі. Додати борошняну суміш у яєчну, добре перемішати. Тісто має вийде густим, тому за необхідності всипати ще борошна. Додати яблука і знову перемішати. Чашу мультиварки змастити олією і викласти в неї тісто, розрівняти. Увімкнути мультиварку в режим "Випічка". Готувати пиріг 45 хвилин, потім перевернути і пекти ще близько 15 хвилин або до сухої зубочистки. Остудити пиріг. Для заливки змішати кефір і згущене молоко до однорідності. За допомогою зубочистки часто наколоти пиріг. Потім повільно полити заливкою. Дати настоятися мінімум годину, а краще залишити просочуватися на ніч. Злегка посипати яблучний пиріг меленою корицею і прикрасити листям м'яти.

Якщо любите несолодку випічку, то пиріжки самоси з овочами будуть вам до смаку. Їхній рецепт – у відео.

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