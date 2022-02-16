Не родись красивим, а – щасливим: курйозні фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram

Курйозні фото Туни - найсмішнішого пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/
Вчора ми ділилися життєвими мемами, в яких кожен може впізнати себе, а сьогодні продовжуємо впроваджувати позитив у маси. Адже якби щоранку починалося не з задушливих негативних новин, а з доброї, що викликає посмішку добірки, у світі було б більше щасливих людей. Знайомтесь з нашим новим героєм – собакевичем на прізвисько Туна.
Пес породи чівіні Туна радує передплатників мордочкою. У нього недорозвинений підборіддя, тому безглуздо стирчать зуби. А ще вічно такий вигляд, ніби він щось накоїв.
Завдяки своїй незвичайній зовнішності і, звичайно ж, заповзятливим господарям, у пса з'явилася особиста сторінка Instagram. На нього вже підписано 2 млн користувачів. Можете передплатити і ви.
Дивіться ще більше фотографій Туни у галереї.
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