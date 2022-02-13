Курйозні фото милого чихуахуа Карлоса та його колоритної господині. За що йому таке?

Іноді в Instagram можна знайти досить цікаві акаунти, куди заходиш на хвилину, а залишаєшся на півдня

Смешные фото чихуахуа Карлоса его хозяйки / Фото: Инстаграм

Поки ви все ще знаходитесь у схвильованому стані після перегляду фотографій фітнес-моделі, яка проводить у спортзалі по 8 годин на день, пропонуємо переключити увагу на щось не таке спортивне, але не менш ефектне. Дивіться добірку фотографій сумного чихуахуа та його спокусливої господині, яка не соромиться виставляти на огляд публіки вельми провокаційні знімки.

Знайомтеся, це чихуахуа Карлос та його господиня. В Instagram у них одна сторінка на двох, де вони прекрасною уживаються, а іноді навіть уміщаються в одному кадрі. Ось тільки характер цих знімків дуже спірний. Зоозахисники, ви тут?

Реклама

Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм

Дівчина регулярно публікує фото своєї попи та собаки, а що вона хоче цим сказати, залишається загадкою. Але, схоже, її песику це добряче набридло. Окрім позитивних коментарів, які залишають на сторінці її друзі, вистачає і хейтерів. Але господиня Карлоса швиденько підчищає їх.

Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм

Реклама

Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм

Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм

Ще більше фото Карлоса та його господині дивіться у галереї.

Реклама

Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм Смішні фото чихуахуа Карлоса його господині / Фото: Инстаграм 1 /12

Також вас повеселять курйози та фотообмани, на які потрібно подивитись двічі .

А якщо хочете побачити по-справжньому щасливих звірят, тоді дивіться курйозні та зворушливі фото та відео видр.