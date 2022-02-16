Не родись красивым, а – любимым: курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram

Курьезные фото Туны - самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Вчера мы делились жизненными мемами, в которых каждый может узнать себя, а сегодня продолжаем внедрять позитив в массы. Ведь если бы каждое утро начиналось не с душных негативных новостей, а с доброй, вызывающей улыбку подборки, в мире было бы больше счастливых людей. Знакомьтесь с нашим новым героем — собакевичем по кличке Туна.

Пес породы чивини Туна веселит подписчиков мордочкой. У него недоразвит подбородок, поэтому нелепо торчат зубы. А еще вечно такой вид, будто он что-то натворил.

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Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram

Благодаря свей необычной внешности и, конечно же, предприимчивым хозяевам, у пса появилась личная страница в Instagram. На него уже подписаны 2 млн пользователей. Можете подписаться и вы.

Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

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Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

Смотрите еще больше фотографий Туны в галерее.

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Курьезные фото Туны – самого смешного пса в Instagram / Фото: instagram.com/tunameltsmyheart/

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