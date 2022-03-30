Шийте сорочки: LPP Group, куди входять Reserved, Mohito та інші бренди, закрила магазини в Росії

LPP Group закриває всі магазини у Росії
Гучні імена продовжують підтримувати Україну: хтось через масові протести, як у випадку ювелірної компанії Tiffany & Co, яка тільки після страйків вирішила відмовитися від алмазів окупантів, хтось щиро на знак солідарності з нашою країною, як це зробили LPP.
Польська компанія завершила операційні заходи, необхідні для закриття магазинів у Росії, і сьогодні закрила останній. Таким чином, відповідно до раніше оголошеного, із завтрашнього дня на російському ринку буде закрито всі магазини брендів LPP. Раніше компанія повністю призупинила транспортування товарів до Росії, а також всі інвестиції та плани розвитку і припинила онлайн-продаж всіх своїх брендів.
LPP є польським сімейним бізнесом і однією з найбільш швидкозростаючих компаній з виробництва одягу в регіоні Центральної та Східної Європи. Протягом 30 років вона успішно працює у Польщі та за кордоном, пропонуючи свої колекції на 25 стаціонарних ринках, у тому числі у таких престижних столицях, як Лондон, Гельсінкі або Тель-Авів.
Онлайн-пропозиція доступна на 30 ринках. LPP SA керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Компанія має мережу з більш ніж 2000 магазинів загальною площею понад 1,7 млн кв. м. На основі глобального ланцюжка постачання польський виробник одягу поширює понад 259 мільйонів одиниць одягу на трьох континентах.
LPP відіграє ще одну важливу роль, оскільки в її офісах та структурах продажів у Польщі, Європі, Азії та Африці працює 27 тисяч людей. Компанія котирується на Варшавській фондовій біржі в індексі WIG20 та входить до престижного індексу MSCI Poland.
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