Шейте рубахи: LPP Group, куда входят Reserved, Mohito и другие бренды, закрыла магазины в России

LPP Group закрывает все магазины в России
Громкие имена продолжают поддерживать Украину: кто-то из-за массовых протестов, как в случае ювелирной компании Tiffany & Co, которая только после забастовок решилась отказаться от алмазов оккупантов, кто-то искренне в знак солидарности с нашей страной, как это сделали LPP.
Польская компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний. Таким образом, в соответствии с ранее объявленным, с завтрашнего дня на российском рынке будут закрыты все магазины брендов LPP. Ранее компания полностью приостановила транспортировку товаров в Россию, а также все инвестиции и планы развития и прекратила онлайн-продажи всех своих брендов.
LPP является польским семейным бизнесом и одной из самых быстрорастущих компаний по производству одежды в регионе Центральной и Восточной Европы. В течение 30 лет она успешно работает в Польше и за рубежом, предлагая свои коллекции на 25 стационарных рынках, в том числе в таких престижных столицах, как Лондон, Хельсинки или Тель-Авив.
Онлайн-предложение доступно на 30 рынках. LPP SA управляет пятью модными брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Компания имеет сеть из более чем 2000 магазинов общей площадью более 1,7 млн кв. м. На основе глобальной цепочки поставок польский производитель одежды распространяет более 259 миллионов единиц одежды на трех континентах.
LPP играет еще одну важную роль, поскольку в ее офисах и структурах продаж в Польше, Европе, Азии и Африке работает 27 тысяч человек. Компания котируется на Варшавской фондовой бирже в индексе WIG20 и входит в престижный индекс MSCI Poland.
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