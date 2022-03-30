Шейте рубахи: LPP Group, куда входят Reserved, Mohito и другие бренды, закрыла магазины в России

LPP Group закрывает все магазины в России

Громкие имена продолжают поддерживать Украину: кто-то из-за массовых протестов, как в случае ювелирной компании Tiffany & Co, которая только после забастовок решилась отказаться от алмазов оккупантов, кто-то искренне в знак солидарности с нашей страной, как это сделали LPP.

Польская компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний. Таким образом, в соответствии с ранее объявленным, с завтрашнего дня на российском рынке будут закрыты все магазины брендов LPP. Ранее компания полностью приостановила транспортировку товаров в Россию, а также все инвестиции и планы развития и прекратила онлайн-продажи всех своих брендов.

Реклама

LPP является польским семейным бизнесом и одной из самых быстрорастущих компаний по производству одежды в регионе Центральной и Восточной Европы. В течение 30 лет она успешно работает в Польше и за рубежом, предлагая свои коллекции на 25 стационарных рынках, в том числе в таких престижных столицах, как Лондон, Хельсинки или Тель-Авив.

Онлайн-предложение доступно на 30 рынках. LPP SA управляет пятью модными брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Компания имеет сеть из более чем 2000 магазинов общей площадью более 1,7 млн ​​кв. м. На основе глобальной цепочки поставок польский производитель одежды распространяет более 259 миллионов единиц одежды на трех континентах.

LPP играет еще одну важную роль, поскольку в ее офисах и структурах продаж в Польше, Европе, Азии и Африке работает 27 тысяч человек. Компания котируется на Варшавской фондовой бирже в индексе WIG20 и входит в престижный индекс MSCI Poland.

Реклама

Также смотрите: украинская художница создала обложку для польского Vogue – смотрите фото.