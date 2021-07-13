Настя Каменських в спідній білизні прикрила груди руками: Це треба бачити тільки Потапу!

Нещодавно артистка зі своїм чоловіком Потапом вирушили на море. Але навіть під час відпочинку співачка не забуває порадувати своїх шанувальників гарячим контентом

/ Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка раніше поділилася відвертим фото з ванної, опублікувала чарівне фото свого ранку. Зірка позувала в спальні готелю, в якому вони зупинилися з Потапом, у мереживній спідній білизні.

На знімку, який Настя Каменських запостила в Instagram, вона прикриває груди руками, роблячи кадр ще більш пікантним. Допис артистка супроводила хештегом "доброго ранку".

Настя Каменських топлес / Фото: instagram.com/kamenskux

Поки шанувальники артистки писали їй компліменти, знайшлися і ті, хто вирішив її "закидати помідорами". Деякі коментатори натякнули, що Настя Каменських повинна б показувати такі фото тільки своєму чоловіку.

"Питання. Кому це треба бачити? А це треба бачити тільки Потапу!"

"Гарна, але жінку це не прикрашає. Перестаєте бути загадкою-цікавою. У жінці має залишатися загадка".

"Такі фото зазвичай для схвалення чоловіків, але це в разі, якщо незаміжня, а тут?.."

Сам Потап, однак, відзначав, що йому подобаються пікантні фотосесії своєї дружини й він не має нічого проти них.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Дивіться, в якому гарячому образі Настя Каменських виступила на Atlas Weekend.