Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Настя Каменских позировала в нижнем белье, прикрыв грудь руками: Это надо видеть только Потапу!

13 июля, 11:11

Дарина Алексеева

Недавно артистка со своим супругом, Потапом, отправились на море. Но даже во время отдыха певица не забывает порадовать своих поклонников "горячим" контентом

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая ранее поделилась откровенным фото из ванной, опубликовала очаровательное фото своего утра. Звезда позировала в спальне отеля, в котором они остановились с Потапом, в кружевном нижнем белье.

На снимке, который Настя Каменских запостила в Instagram, она прикрывает грудь руками, делая кадр еще более пикантным. Пост артистка сопроводила хештегом "доброе утро".

Настя Каменских топлесс / Фото: instagram.com/kamenskux

Пока поклонники артистки писали ей комплименты, нашлись и те, кто решил ее "забросать помидорами". Некоторые комментаторы намекнули, что Настя Каменских должна показывать такие фото только своему супругу.

При этом сам Потап отмечал, что ему нравятся пикантные фотосессии своей супруги и не имеет ничего против них.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Смотрите, в каком горячем образе Настя Каменских выступила на Atlas Weekend.

Новости на эту же тему:

Принц Гарри и Меган Маркл готовят фильм о королевской семье СМИ показали, как выглядит дом Елены Кравец: фото Бритни Спирс ищет нового адвоката, чтобы избавиться от опеки отца
шоу-бизнес Настя Каменских фигура звезд

Реклама