Настя Каменских позировала в нижнем белье, прикрыв грудь руками: Это надо видеть только Потапу!

Недавно артистка со своим супругом, Потапом, отправились на море. Но даже во время отдыха певица не забывает порадовать своих поклонников "горячим" контентом

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая ранее поделилась откровенным фото из ванной, опубликовала очаровательное фото своего утра. Звезда позировала в спальне отеля, в котором они остановились с Потапом, в кружевном нижнем белье.

На снимке, который Настя Каменских запостила в Instagram, она прикрывает грудь руками, делая кадр еще более пикантным. Пост артистка сопроводила хештегом "доброе утро".

Настя Каменских топлесс / Фото: instagram.com/kamenskux

Пока поклонники артистки писали ей комплименты, нашлись и те, кто решил ее "забросать помидорами". Некоторые комментаторы намекнули, что Настя Каменских должна показывать такие фото только своему супругу.

"Вопрос? Кому это надо видеть! А это надо видеть только Потапу!"

"Красивая, но женщину это не украшает. Перестаете быть загадкой-интересной. В женщине должна оставаться загадка"

"Такие фото обычно для одобрения мужчин, но это в случае, если не замужем, а тут?..."

При этом сам Потап отмечал, что ему нравятся пикантные фотосессии своей супруги и не имеет ничего против них.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Смотрите, в каком горячем образе Настя Каменских выступила на Atlas Weekend.