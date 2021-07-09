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Настя Каменських поділилася фото з ванної, на якому прикрилася однією лише піною

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
9 липня, 18:04
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Оголена NK зробила знімок в ванні, прикривши пікантні місця піною. Фоловерам співачка зізналася, що дуже важко переносить це літо
Настя Каменських показала фото у ванні
Настя Каменських показала фото у ванні / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка напередодні в гарячому образі виступила на фестивалі Atlas Weekend, поділилася з підписниками несподіваним фото. Співачка зробила знімок в ванні, прикривши інтимні місця піною.

У пості, опублікованому в Instagram-профілі NK, вона поскаржилася на погане самопочуття через спеку. (Як ми її розуміємо!) Щоб якось врятуватися від високих температур, Настя спорудила хмару з піни у себе на голові.

Настя Каменських поскаржилася підписникам на літо
Фото: instagram.com/kamenskux

Я завжди дуже любила літо! І завжди з нетерпінням чекала настання цієї пори! Так, коли жарко, складніше працювати і функціонувати на все. Проте, це прекрасний період легких суконь, романтики, моря, відпустки, ягід, фруктів і красивих фото! Але в цьому році, мій організм зовсім не хоче сприймати це пекло. На сцену хочеться виходити в купальнику голова варена, пульс прискорений, темп уповільнений, – розповіла шанувальникам Каменських.

У коментарях фоловери Насті поділилися цікавими думками про літо:

  • "Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші..."
  • "Мені здається, так жарко, як цього літа, не було ще ніколи"
  • "З дитинства не люблю літо"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нещодавно Настя Каменських в образі мексиканки вразила фігурою в напівпрозорій сукні з вишивкою. Співачка позувала для журналу Viva в дивовижному вбранні з вишивкою в одному з найкрасивіших районів столиці Мексики – Койоакан.

Настя Каменських в Мехіко
Настя Каменських в Мехіко / Фото: instagram.com/kamenskux

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Раніше ми писали, що Настю Каменських на нових фото порівняли з Монікою Беллуччі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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