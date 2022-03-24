У Метавсесвіті стартував Тиждень моди – як дивитися покази Dolce & Gabbana та інших брендів

Тиждень моди Metaverse розпочався і триватиме з 24 по 27 березня / Фото: Instagram

Поки українські дизайнери вчаться працювати в умовах війни та підтримують один одного, нам точно не до метавсесвіту – потрібно навести лад в реальному світі. Але життя не стоїть на місці, і висока мода стала віртуальною! З 24 по 27 березня Тиждень моди Metaverse обіцяє тріщати по швах: покази, афтепаті, іммерсивні заходи, шопінг, панельні дискусії та багато іншого.

Захід триватиме чотири дні, і в ньому візьмуть участь понад 70 брендів, художників та дизайнерів, зокрема відомі імена, такі як Dolce & Gabbana, Estee Lauder, Forever 21 і Selfridges. Деякі нові та перспективні цифрові дизайнери, включаючи The Fabricant та AUROBOROS, також беруть участь.

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Відвідувачі можуть досліджувати нещодавно створений віртуальний квартал моди Decentraland та переглянути покази подіумів, в яких представлені як фізичні, так і цифрові колекції модного одягу. Також будуть гостьові панельні доповіді, галереї та афтепаті.

Декілька брендів, зокрема Selfridges, Forever 21 і Hogan, відкривають у Decentraland віртуальні магазини, де покупці можуть купувати модні речі з незамінними токенами (NFT). Деякі з цих предметів можна буде носити в метасвіту Decentraland, надаючи покупцям додаткову користь, а не просто статичне зображення на екрані.

"Тиждень моди Metaverse є ідеальною монументальною подією, щоб уявити світові філософію всього, що ми будуємо. Простір, створений спільнотою та керований ним. За допомогою MVFW22 ми прагнемо розширити горизонти того, що означає "метасвіт". Ми просто зрівняли правила гри у світі моди та зменшили обмеження. Навіть у метавсесвіті вам знадобиться "підганяння", – сказав креативний директор Decentraland Foundation Сем Гамільтон.

Останнім часом модні бренди все частіше входять до секторів NFT та метавсесвіту. З низькими витратами на одиницю продукції та збуту та потенційно високими продажними цінами ринок NFT стає все більш привабливим для традиційних будинків моди.

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Офіційна сторінка подій MVFW, щоб дізнатися повний список того, що відбувається і коли.

Нагадаємо, що NFT українського прапора продали за 198 млрд грн.