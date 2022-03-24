В Метавселенной стартовала Неделя моды – как смотреть показы Dolce & Gabbana и других брендов

Неделя моды Metaverse началась и продлится с 24 по 27 марта / Фото: Instagram

Пока украинские дизайнеры учатся работать в условиях войны и поддерживают друг друга, нам точно не до метавселенной — нужно навести порядки в реальном мире. Но жизнь не стоит на месте, и высокая мода стала виртуальной! С 24 по 27 марта Неделя моды Metaverse обещает трещать по швам: показы, афтепати, иммерсивные мероприятия, шоппинг, панельные дискуссии и многое другое.

Мероприятие продлится четыре дня, и в нем примут участие более 70 брендов, художников и дизайнеров, в том числе известные имена, такие как Dolce & Gabbana, Estee Lauder, Forever 21 и Selfridges. Некоторые новые и перспективные цифровые дизайнеры, включая The Fabricant и AUROBOROS, также участвуют.

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Посетители могут исследовать недавно созданный виртуальный квартал моды Decentraland и посмотреть показы подиумов, в которых представлены как физические, так и цифровые коллекции модной одежды. Также будут гостевые панельные доклады, галереи и афтепати.

Несколько брендов, в том числе Selfridges, Forever 21 и Hogan, открывают в Decentraland виртуальные магазины, где покупатели могут приобретать модные вещи с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Некоторые из этих предметов можно будет носить в метавселенной Decentraland, предоставляя покупателям дополнительную пользу, а не просто статичное изображение на экране.

"Неделя моды Metaverse служит идеальным монументальным событием, чтобы представить миру философию всего, что мы строим. Пространство, созданное сообществом и управляемое им. С помощью MVFW22 мы стремимся расширить горизонты того, что означает "метавселенная". Мы просто уравняли правила игры в мире моды и уменьшили ограничения. Даже в метавселенной вам понадобится "подгонка", — сказал креативный директор Decentraland Foundation Сэм Гамильтон.

В последнее время модные бренды все чаще входят в секторы NFT и метавселенной. С низкими издержками на единицу продукции и сбыта и потенциально высокими продажными ценами рынок NFT становится все более привлекательным для традиционных домов моды.

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Официальная страница событий MVFW, чтобы узнать полный список того, что происходит и когда.

Напомним, что NFT украинского флага продали за 198 млрд грн.