На домашньому: Бейонсе показала, в чому ходить удома невідчайдушна домогосподарка

Бейонсе показала стильний домашній образ / Фото: instagram.com/beyonce
Нещодавно у Мережі голосно і не без іронії обговорювали нове творіння Бейонсе для Adidas до Дня Святого Валентина 2022. Цього разу знаменитість знову з'явилася в не менш спірному луці від бренду.
Після півторамісячного "утримання", Бейонсе знову порадувала фанів новою публікацією в Instagram. Співачка опублікувала серію фотографій у бордовому спортивному костюмі із колекції Ivy Park & Adidas.
Знаменитість позує без макіяжу, нафарбувавши лише губи червоною матовою помадою. Типовий домашній лук зірки всього за 2 години зібрав понад мільйон лайків.
Нагадаємо, що після презентації колекції 21 січня, у Мережі розкритикували колаборацію Ivy Park & Adidas. Користувачі почали порівнювати її із уніформою працівників мережі супермаркетів Sainsbry's.
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