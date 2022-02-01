На домашнем: Бейонсе показала, в чем ходит дома не отчаянная домохозяйка

Бейонсе показала стильный домашний образ / Фото: instagram.com/beyonce

Недавно в Сети громко и не без иронии обсуждали новое творение Бейонсе для Adidas ко Дню Святого Валентина 2022. На этот раз знаменитость снова появилась в не менее спорном луке от бренда..

После полуторамесячного "воздержания", Бейонсе снова порадовала фанов новой публикацией в Instagram. Певица опубликовала серию фотографий в бордовом спортивном костюме Ivy Park & Adidas.

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Бейонсе в бордовом вельветовом костюме Adidas / Фото: instagram.com/beyonce

Знаменитость позирует без макияжа, накрасив только губы красной матовой помадой. Типичный домашний лук звезды всего за 2 часа собрал свыше миллиона лайков.

Бейонсе в бордовом вельветовом костюме Adidas / Фото: instagram.com/beyonce

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Бейонсе в бордовом вельветовом костюме Adidas / Фото: instagram.com/beyonce

Напомним, что после презентации коллекции 21 января, в Сети раскритиковали коллаборацию Ivy Park & Adidas. Пользователи начали сравнивать ее с униформой работников сети супермаркетов Sainsbry’s.

В Сети сравнили коллаборацию Ivy Park & Adidas с униформой работников сети супермаркетов Sainsbry’s / Фото: instagram.com/beyonce, about.sainsburys.co.uk

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