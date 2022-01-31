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Офіційно: Dolce&Gabbana припиняє використання хутра тварин у всіх своїх колекціях

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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31 січня, 17:27
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Бренд перейде на еко-матеріали, але продовжить працювати з майстрами-хутровиками та збереже робочі місця
Dolce & Gabbana відмовилися використовувати натуральне хутро
Dolce & Gabbana відмовилися використовувати натуральне хутро / Фото: vogue.ua, pixabay.com

Нещодавно Dolce&Gabbana у новій колекції здивували шанувальників своїм поглядом на те, як має виглядати чоловік, а сьогодні у всіх на слуху по-справжньому сильна заява бренду: модний будинок більше не використовуватиме у своїх колекціях хутро.

Вже кілька днів усі говорять про те, що Dolce&Gabbana вирішили перейти на "світлу сторону" усвідомленої моди та відмовитися від використання хутра тварин. Але сьогодні бренд підтвердив справжність новини офіційною заявою Instagram.

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Официальное заявление Dolce & Gabbana о прекращении использования натурального меха
Официальное заявление Dolce & Gabbana о прекращении использования натурального меха / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Свідомий вибір у бік екологічнішого майбутнього без хутра. Dolce&Gabbana за підтримки Humane Society of the United States та Humane Society International вирішили припинити використання хутра тварин у всіх своїх колекціях, починаючи з 2022 року. З метою збереження ремесла та навичок майстрів-мішувальників #DolceGabbana продовжить свою співпрацю з цими майстрами у створенні одягу та аксесуарів з екомеха.

Раніше про це говорив глава групи з комунікацій та маркетингу Феделі Узаї:

Dolce & Gabbana відмовився використовувати натуральне хутро
Dolce & Gabbana відмовився використовувати натуральне хутро / Фото: Vogue

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Ми працюємо над створенням майбутнього, в якому використання хутра тварин не можна розглядати. Вся система моди відіграє важливу роль у соціальній відповідальності, яку необхідно просувати та заохочувати.

– цитує його Vogue.

У грудні 2021 року бюджетний комітет італійського сенату схвалив поправки, які забороняють в країні вбивати тварин заради модних виробів. Планується, що процес повністю завершиться до липня 2022 року, після чого Італія стане 16-ою державою Євросоюзу, де заборонено вирощувати тварин заради хутра.

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Нагадаємо, що PETA звинуватили вдома моди у жорстокому поводженні з тваринами. Kering та LVMH виправдовуються

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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