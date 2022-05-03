Найстильніші чоловічі образи на Met Gala 2022

Найкращі чоловічі виходи на червоній доріжці балу Інституту костюма / Фото: Колаж: Сьогодні
Ніч моди – Met Gala 2022 відбувся! Ми розглядали найкращі виходи на червоній доріжці балу Інституту костюму, де зібралися зірки світу кіно, музики, спорту та політики, які піднімалися сходами Музею Метрополітен у Нью-Йорку в ефектних вбраннях.
Цього року музей презентував виставку під назвою "В Америці: лексикон моди", продовження тієї ж виставки, яка дебютувала у вересні минулого року.
Тоді як першу частину виставки було присвячено новим іменам в американській моді, друга половина присвячена "Позолоченому гламуру", стилям "Золотого віку", що припадає з 1870 по 1899 роки.
Це була епоха білих краваток та пишних корсетних бальних суконь. Варто зазначити, що це була також епоха абсолютно неконтрольованої нерівності у доходах. За що власне вже критикують захід, викривши організаторів в оспівуванні багатства та шику і геть-чисто забувши про працівників.
Але, як ми звикли очікувати від Met Gala протягом багатьох років, тема – це лише відправна точка. Люди люблять грати зі своїми образами, переосмислювати та підбирати під себе. Отже, знаменитості наробили багато галасу, продемонструвавши розкіш, стиль та гламур. Це стосується й чоловіків.
Чоловічі образи на червоних доріжках вже кілька років перестали бути нудними оскарівськими супроводами розкішно одягнених супутниць, а перетворилися на справді осмислені fashion-луки. Що ще раз доводить, чоловіки можуть одягатися та виглядати стильно. Ми зібрали одні з найкращих у 2022 році. Насолоджуйтесь.
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