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Перша леді Америки Джилл Байден відкрила виставку Інституту костюма та присвятила промову Україні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 травня, 08:00
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Докторка Джилл Байден зненацька з'явилася на преспоказі виставки Інституту костюма у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Вона виступила перед ЗМІ та розповіла про війну в Україні
Перша леді Америки розповіла, наскільки важливо те, що ми носимо і який меседж одяг може нести
Перша леді Америки розповіла, наскільки важливо те, що ми носимо і який меседж одяг може нести / Фото: Getty Images

Мода тісно та нерозривно пов'язана з політикою. Ми розповідали про феномен та вплив війни в Україні на те, як люди по всьому світу одягатимуться та як кольори нашого прапора стали головними трендами сезону. І вчорашнє відкриття виставки Інституту костюма ще раз це підтверджує, мода і те, як ми одягаємось, – один із найсильніших меседжів у світі.

Перша леді Америки доктор Джилл Байден несподівано з'явилася на преспоказі виставки Інституту костюма "В Америці: Антологія моди". Вона приєдналася до керівників та кураторів Метрополітен-музею, а також до Єви Чен із Instagram – генерального спонсора заходу.

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Цього року виставка стала другою частиною, свого роду продовженням події 2021-го, присвяченої 75-річчю Інституту костюма. У своєму виступі Джилл Байден розповіла, що ще до того, як її чоловік став президентом, вона використовувала одяг для комунікації, як от черевики Stuart Weitzman з написом Vote, чи сукню Габріели Герст, яку вона надягла на інавгураційний бал, вишиту у кольорах усіх федеральних штатів Америки.

Для виходу на сцену перед ЗМІ Джілл Байден обрала сукню з квітковим принтом Tom Ford. Це вбрання вона вже одягала на G7 у Великій Британії та на Олімпійські ігри в Токіо.

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У своєму виступі перша леді Америки розповіла про аплікацію у вигляді соняшника, пристебнуту на манжет синьої сукні, яку вона надягла цьогоріч на звернення до Конгресу США. Цей образ став символом солідарності з Україною.

"Я одягла аплікацію соняшника, квітки України, як символ надії та солідарності, – розповіла Байден. – Сидячи поруч із послом України, я знала, що передаю меседж, не кажучи ні слова.

Також Джилл Байден розповіла журналістам, що збирається відвідати американських військових в Румунії та Словаччині та провести День матері з українськими сім'ями, які були змушені покинути свої будинки через військове вторгнення президента Росії Володимира Путіна та його армії.

Як мати, я можу тільки уявити горе, яке зазнають родини. Я знаю, що у нас різні мови, але я сподіваюся, що зможу передати набагато більше, ніж слова, що мене надихає їхня життєстійкість, що вони не забуті і що всі американці їх підтримують, – пояснила перша леді Америки.

Вам буде цікаво дізнатися, королева Іспанії Летиція одягла вишиванку, яку створила українка.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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