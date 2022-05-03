Самые стильные мужские образы на Met Gala 2022

Лучшие мужские выходы на красной дорожке бала Института костюма / Фото: Коллаж: Сегодня
Ночь моды – Met Gala 2022 состоялся! Мы рассматривали лучшие выходы на красной дорожке бала Института костюма, где собрались звезды мира кино, музыки, спорта и политики, которые поднимались по ступеням Музея Метрополитен в Нью-Йорке в эффектных нарядах.
В этом году музей представил выставку под названием "В Америке: лексикон моды", продолжение той же выставки, которая дебютировала в сентябре прошлого года.
В то время как первая часть выставки была посвящена новым именам в американской моде, вторая половина посвящена "Позолоченному гламуру", стилям "Золотого века", который приходится с 1870 по 1899 годы.
Это была эпоха белых галстуков и пышных корсетных бальных платьев. Стоит отметить, что это была также эпоха абсолютно неконтролируемого неравенства в доходах. За что собственно уже критикую мероприятие, уличив организаторов в воспевании богатства и шика и напрочь забыв о работниках.
Но, как мы привыкли ожидать от Met Gala на протяжении многих лет, тема – это только отправная точка. Люди любят играть со своими образами, переосмысливать и подбирать под себя. Итак, знаменитости наделали много шума, продемонстрировав роскошь, стиль и гламур. Это касается и мужчин.
Мужские образы на красных дорожках уже несколько лет перестали быть скучными оскаровскими сопровождениями шикарно одетых спутниц, а превратились в действительно осмысленные fashion-луки. Что еще раз доказывает, мужчины могут одеваться и выглядеть стильно. Мы собрали одни из лучших в 2022 году. Наслаждайтесь.
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