Чи можна вакцинуватися від ковіду мамам, що годують, – відповідь лікаря Комаровського

"Чи робити мені щеплення від ковіду, якщо я – мама, що годує, а малюкові всього 3 місяці?" – такі питання часто ставлять популярному педіатру Євгену Комаровському. Кандидат медичних наук вкотре дав відповідь на питання про вакцинацію тих, що годують грудьми, та вагітних жінок у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".
І тим, хто годує, і вагітним доцільність вакцинації проти коронавірусу сьогодні обґрунтована, – каже Євген Комаровський, – таким жінкам рекомендується робити щеплення РНМК-вакцинами. Тобто це Pfizer чи Moderna.
Алюміній може використовуватися як компонент, що посилює імунну відповідь, і найімовірніше, він може бути в препараті СoronaVac, – сказав лікар Комаровський, – оскільки алюміній – це компонент, що входить тільки до традиційних, тобто інактивованих вакцин.
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