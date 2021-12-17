Можно ли вакцинироваться от ковида кормящим мамам – ответ доктора Комаровского

"Делать ли мне прививку от ковида, если я – кормящая мама, а малышу всего 3 месяца?" – такие вопросы часто задают популярному педиатру Евгению Комаровскому. Кандидат медицинских наук в очередной раз дал ответ на вопрос о вакцинации кормящих и беременных женщин в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".
И кормящим, и беременным целесообразность вакцинации против коронавируса сегодня обоснована, – говорит Евгений Комаровский, – таким женщинам рекомендуется делать прививку РНМК-вакцинами. То есть это Pfizer или Moderna.
Алюминий может использоваться в качестве компонента, усиливающего иммунный ответ, и, скорее всего, он может быть в препарате СoronaVac, – сказал доктор Комаровский, – так как алюминий – это компонент, который входит только в традиционные, то есть инактивированные вакцины.
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