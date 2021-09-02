Чи можна знизити високий тиск без ліків

Знизити високий тиск без ліків можна, помінявши свої звички / Фото: freepik.com

Гіпертонія або артеріальна гіпертензія, тобто стійке підвищення кров'яного тиску, може виникати в будь-якому віці: навіть у зовсім молодих людей. У чому небезпека такого стану, навіщо знати показники свого АТ (артеріального тиску) і чи можна підвищити або знизити тиск без ліків – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський / Фото: пресслужба

Як зрозуміти, що це саме гіпертонія?

Якщо вас дедалі частіше турбують головні болі, паморочиться голова, серцебиття частішає, не списуйте ці стани на завантаженість у роботі або особисті негаразди. Безумовно, побутовий стрес впливає на наше самопочуття.

Але також такими симптомами проявляється гіпертонія: тому найпростіший спосіб дізнатися, чи є у вас стійке підвищення тиску – це регулярно його вимірювати. І робити це краще в спокої, перевіривши результати (тобто вимірявши заново) кілька разів, навіть якщо тонометр електронний.

Якщо з'явилися часті головні болі в ділянці потилиці, шум у вухах, незрозумілі болі в області серця, причому при повноцінному відпочинку або у спокої – перевірте свій АТ.

Які ж показники вкажуть на підвищений тиск?

Показники артеріального тиску у різних людей будуть відрізнятися, тому не рівняйтеся на чоловіка/дружину/друзів – стежте за своїм тиском. Норми АТ такі:

показники менш 120/80 – тиск в нормі;

120-139/80-89 – тиск підвищений;

140/90 (і далі по нарастающей̆) – підвищений, тобто 1-й ступінь гіпертензії і вище.

Верхній, систолічний АТ – перші цифри, нижній, діастолічний – другі. Також на електронному тонометрі відображається пульс. Не варто лякатися, якщо тиск 110/70, це теж в межах норми.

Артеріальний тиск потрібно вимірювати в повному спокої / Фото: Pixabay

Стійкий АТ нижчий за ці показники – гіпотонія, що теж не характерно для здорового стану. Хоча багато гіпотонікам прекрасно себе почувають саме з тиском 90/60 і починають страждати від головних болів і поганого самопочуття, якщо тиск підвищується у них до 120/80.

При зниженому тиску іноді турбує слабкість, запаморочення, втома. Тому як гіпертонію, так і гіпотонію слід обговорити як мінімум зі своїм сімейним лікарем.

Чим же небезпечний високий тиск для здоров'я?

Якщо АТ постійно підвищений, то це негативно впливає на судини головного мозку, магістральні і периферичні артерії, нирки, очі. Сприяє гіпертонія і розвитку аневризми, станом, при якому посудину стає опуклим і може розірватися (а може й ні – як складеться); тоді при розриві судини відбувається крововилив в мозок.

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Причому, поки аневризма формується, людина не відчуває ніяких симптомів. Гіпертонія також підвищує ризики інсульту, а цей стан небезпечний довічною інвалідністю – так відбувається в 90% випадків. Шкодить гіпертонія і серця, приводячи до збільшення обсягу серцевого м'яза (гіпертрофії міокарда) і розвитку серцевої недостатності.

Чи реально знизити тиск, якщо не хочеться пити ліки?

Для початку потрібно контролювати своє АТ, особливо якщо ви старше 40 років. Тому що до цього віку людина вже набуває "букет" хронічних захворювань. На жаль, але постійні стреси, шкідливі звички і нераціональне харчування теж сприяють підвищенню артеріального тиску. Тому важливо не пропустити момент, коли гіпертонія тільки починає розвиватися.

Підвищуватися артеріальний тиск може через стреси і різку зміну погоди / Фото: stocksnap.io

Важливо! У міжсезоння, з настанням осені до короткочасного різкого підвищення тиску можуть призводити погодні зміни, депресивний стан. Якщо вже розвинулася 1-й ступінь гіпертензії, то слід відкоригувати фактори ризику.

При такому стані ще не пізно відкоригувати АТ без прийому медикаментів і добитися стійкого результату. Але для початку треба виявити причину змін АТ: разова чи це відповідь симпатичної нервової системи на подразник. Або в організмі вже є зміни, наслідки яких можуть бути більш серйозними.

Як же привести АТ в норму без ліків

Спочатку зверніть увагу на харчування, потрібно буде знизити споживання солі до 5 г на день. Це допоможе трохи скоректувати АТ при гіпертонії, а також сприяє профілактиці серцево-судинних хвороб у здорових людей. Також для зниження високого артеріального тиску важливо:

Звести до мінімуму швидкі вуглеводи в раціоні – картоплю, шоколад, печиво тощо, як профілактику судинних хвороб; Знизити АТ як результат стресу допоможе гімнастика, дихальні вправи, медитація; Кинути курити – це найбільше небезпечно для судин; Бути активними постійно, тобто частіше ходити пішки, гуляти, а не тільки качати м'язи в спортзалі.

Гіпертонія підвищує ризик розвитку атеросклерозу / Фото: freepik.com

В незалежності від вашої активності при стійкому або періодичному підвищенні АТ відразу звертайтеся до лікаря. Тренуватися в цей період не варто. Якщо фахівець призначає медичну корекцію АТ за допомогою препаратів, погоджуйтеся.

А що щодо народних рецептів від тиску?

Вірити інтернет-цілительству чи ні, вирішувати кожному особисто. Навіть якщо пропоновані народними лікарями сік буряка або м'ятний чай вам трохи допоможуть, то справжню причину гіпертонії вони не вилікують. Європейські протоколи лікування не використовують сік буряка тричі на день або чай м'яти для пацієнтів після інсульту. А ось рекомендації по корекції харчування, вживання тієї ж солі є.

Як немає і рекомендацій від Всесвітньої організації охорони здоров'я з стосовно профілактики гіпертонії за допомогою різних трав'яних чаїв або соків.

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