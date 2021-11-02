Чи можна мамам, що годують грудьми, вакцинуватися від COVID-19

Мамам, що годують грудьми, можна вакцинуватися від COVID-19, якщо в самій вакцині не вказано протипоказання / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви годуйте малюка грудьми і переживаєте, щоб не захворіти на коронавірус і не заразити немовля, то рекомендується використовувати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Рекомендації дає МОЗ України. Кидати годувати грудьми після таких вакцин не потрібно.

Яка вакцина краща, якщо годуєте груддю?

МОЗ зазначає, що годування груддю не входить до переліку протипоказань для імунізації проти COVID-19. Живі віруси у вакцинах не містяться, тож загрози для мами та малюка немає. Але все ж мамам, що годують груддю, не рекомендується робити щеплення препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech. В інструкції до препарату годування груддю вказують як протипоказання.

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Мамам, що годують грудьми, не рекомендується вакцинуватися препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech / Фото: unsplash.com

Для щеплення мамам, що годують грудьми, рекомендується використовувати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Такими є рекомендації ВООЗ, і їх підтримало медична спільнота Великої Британії, США, Німеччини.

А що кажуть українські медики стосовно вакцинації тих, хто годує?

В Україні питання імунізації жінок, що годують, розглянула Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Експерти зазначають, що жінки, які годують дітей грудьми, можуть спокійно робити щеплення проти коронавірусу, якщо в інструкції до препарату немає прямих протипоказань для мам (як у випадку з CoronaVac).

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Якщо жінка, що годує, зробила щеплення, то припиняти грудне вигодовування не слід. Вакцини не потрапляють у грудне молоко. Але в нього проникають антитіла, які допоможуть захистити малюка від хвороби.

Також ми писали, як впливає вакцинація від коронавірусу на вагітність.