Можно ли кормящим мамам вакцинироваться от COVID-19

Кормящим мамам можно вакцинироваться от COVID-19, если в самой вакцине не указано противопоказание / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы кормите малыша грудью и переживаете, чтобы не заболеть коронавирусом и не заразить кроху, то рекомендуется использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Рекомендации дает Минздрав Украины. Бросать кормить грудью после таких вакцин не нужно.

Какая вакцина лучше при кормлении грудью?

Минздрав отмечает, что кормление грудью не входит в перечень противопоказаний для иммунизации против COVID-19. Живые вирусы в вакцинах не содержатся, и угрозы для мамы и малыша нет. Но все же кормящим мамам не рекомендуется прививаться препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech. В инструкции к препарату кормление грудью указывается как противопоказание.

Реклама

Кормящим мамам не рекомендуется прививаться препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech / Фото: unsplash.com

Для прививки кормящих мам рекомендуется использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Таковы рекомендации ВООЗ, и их поддержало медицинское сообщество Великобритании, США, Германии.

А что говорят украинские медики по поводу вакцинации кормящих?

В Украине вопрос иммунизации кормящих женщин рассмотрела Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ). Эксперты отмечают, что женщины, кормящие детей грудью, могут спокойно делать прививки против коронавируса, если в инструкции к препарату нет противопоказаний для кормящих мам (как в случае с CoronaVac).

Реклама

Если кормящая женщина привилась, то прекращать грудное вскармливание не надо. Вакцины не попадают в грудное молоко, но в него проникают антитела, которые помогут защитить малыша от болезни.

Также мы писали, как влияет вакцинация от коронавируса на беременность.