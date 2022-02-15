Чи можна їсти макарони, якщо худнеш або на дієті – думка дієтолога

Макарони при схудненні та раціональному харчуванні цілком допустимі, головне їх правильно готувати та їсти / Фото: freepik.com, unsplash.com

"Макарони – продукт не дієтичний" – такої думки дотримується багато хто і повністю уникає пасти чи макарон. Проте здорове раціональне харчування полягає не в повній відмові від будь-якої страви, а в можливості її удосконалити. Як їсти макарони, якщо худнеш, і чим взагалі корисний цей продукт, розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Як корисно їсти макарони?

Макарони із жирним м'ясом, ковбасою, котлетами, іншими продуктами переробки або з калорійними соусами, звісно, сприятимуть набору ваги. До речі, соус, що подається до пасти в ресторані, може бути вдвічі калорійнішим за самі макарони. Зробити макарони кориснішими, але не менш смачними допоможуть м'який нежирний сир, гриби, морепродукти, риба, овочі (особливо такі, як баклажани, перець, помідори).

Зробити макарони кориснішими, але не менш смачними допоможуть м'який нежирний сир, зелень, базилік, овочі (особливо гарні баклажани, перець, помідори) / Фото: unsplash.com

Замість жирних вершків покладіть у макарони оливки або томатну пасту, спеції та трави, наприклад базилік або орегано. І звичайно, важливо не переварювати макарони до стану каші.

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А може, краще виключити макарони взагалі?

Виключати продукти, що містять глютен (серед них і макарони), доцільно лише для людей з непереносністю клейковини або з діагностованою целіакією. Складні вуглеводи мають становити не менш ніж 50% нашого раціону, і брати їх слід з нерафінованих продуктів.

Складні вуглеводи, до яких належать макарони з твердих сортів пшениці, можна не боятися їсти навіть на вечерю / Фото: unsplash.com

Тому саме цільнозерновий хліб, крупи і макарони теж – це наші друзі, а не вороги. І жінкам вони потрібні так само, як і чоловікам. Складні вуглеводи (а не прості, тобто не цукор, цукерки, печиво тощо), до яких належать макарони з пшениці твердих сортів, можна не боятися їсти навіть на вечерю.

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Тобто корисні макарони – цільнозернові?

Ідеально якщо макарони будуть з твердих сортів пшениці або будь-які цільнозернові. Такі макарони темніші за кольором, у них лише один мінус – коштують вони дорожче. І тут важливо вміти їх відрізнити, оскільки деякі недобросовісні виробники роблять макарони з білого пшеничного борошна і просто зафарбовують їх у темніший колір. У таких макаронах мало клейковини, білків та мікроелементів, якими багаті справжні цільнозернові макарони.

Цільнозернові макарони багаті на клейковину, білки та мікроелементи, але їх важливо не перетравлювати при готуванні / Фото: istockphoto.com

Тому уважно вивчайте написи на пакованні. Борошно, тим паче рафіноване – це не цільне зерно, а рафінований продукт. Якщо ж немає можливості купувати якісні цільнозернові макарони, то можна придбати звичайні. Але їсти їх не частіше ніж 2-3 рази на тиждень. Також є макарони з бобових, але їхня ціна теж вища за середню.

Чому італійці не гладшають від макарон?

Це не так, нині в Італії (особливо на тлі пандемії коронавірусної хвороби) проблема ожиріння не менш актуальна, ніж у нас. Але італійську пасту виготовляють тільки з пшениці твердих сортів.

Італійську пасту роблять виключно з пшениці твердих сортів, але від надмірного її вживання також можна набрати вагу / Фото: unsplash.com

Більшість макаронів, доступних звичайному українцеві, роблять із зовсім іншого борошна. Тому порівнювати італійську пасту та черепашки за 20 грн некоректно.

Раніше ми писали, як приготувати пасту з грибами: Вершкова ароматна паста з грибами на вечерю

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