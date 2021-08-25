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Які макарони дійсно корисні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 серпня, 10:25
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Макарони твердих сортів, збагачені клітковиною, знижують шкоду від неправильного харчування. Втім, корисні будь-які макарони або паста з пшениці твердих сортів
Дійсно корисні макарони твердих сортів, також їх додатково збагачують клітковиною
Дійсно корисні макарони твердих сортів, також їх додатково збагачують клітковиною / Фото: freepik.com

Отримати необхідні організму вітаміни групи В, Е, РР, мінеральні речовини і амінокислоти допоможуть макарони. А додатково збагачені клітковиною макаронні вироби ще більш корисні – результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

У чому користь макаронів саме твердих сортів

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Медики відзначають, що що такі продукти сприяють здоровому способу життя і можуть знизити негативні наслідки неправильного харчування. Тому якщо ви любите пасту – то їсти її можна і потрібно, а якщо не любите овочі, то "добрати" важливу для організму клітковину допоможуть сорти макаронів, додатково збагачені харчовими волокнами.

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Наприклад, макарони з твердих сортів пшениці з додаванням вівса, сочевиці, ячменю і т.д. Також корисні макарони з інших цільнозернових культур: бобів маша, гречки, рису. Клітковина необхідна для того, щоб наш організм нормально працював.

Вибирайте макарони твердих сортів: уважно читайте маркування
Вибирайте макарони твердих сортів: уважно читайте маркування / Фото: freepik.com

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Такі макарони більш енергетично цінні: це продукти зі складними вуглеводами. І, крім вмісту клітковини, цільне зерно допомагає надовго забезпечити відчуття ситості. Тому макарони твердих сортів підходять для тих, хто стежить за своєю вагою і активно займається спортом.

А чим корисна клітковина для організму?

Харчові волокна необхідні для нормальної роботи нашого організму. Вони підтримує процес травлення, створюють сприятливі для життя корисних кишкових бактерій умови. Макарони твердих сортів – це продукт з низьким глікемічним індексом, тому вони сприяють зниженню рівня цукру в крові і схудненню, а також перешкоджають появі закрепів.

Як же краще їсти макарони?

Якщо макарони приготовлені зі звичайної муки, то від такого продукту з високим глікемічним індексом навпаки, легше набрати вагу. Але якщо ви будете їсти макарони твердих сортів з кетчупами, майонезом або вершковим маслом, в яких багато жирів і цукру, то користі від такого поєднання не буде.

Поєднувати макарони краще з тушкованими овочами, сиром, рослинними оліями. Якщо використовувати соуси – то не магазинні, а готувати самим. Багато ідей корисних рецептів з макаронами середземноморській кухні: цей тип харчування визнаний одним з найбільш корисних.

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Також раніше ми писали, як вибрати якісні макарони.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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