Чи можна робити вакцину від COVID-19 не в медичних центрах – думка лікаря Комаровського

Робити вакцину від COVID-19 не в медичних центрах можна, якщо в них дотримуються всіх правил / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні зробити вакцинацію можна в різних місцях: чи то супермаркет, сільський клуб чи торговий центр… І такі варіанти викликають сумніви у багатьох людей: "Як можна проводити медичну процедуру не в поліклініці чи лікарні?"
Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, як до цього ставитися і на що потрібно звернути увагу .
Де краще робити щеплення від ковіду?
Те, що людей щеплять скрізь, де тільки можна, це абсолютно нормально, нічого поганого та небезпечного у таких діях немає, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Головне, що у подібному місці мають бути передбачені заходи щодо надання невідкладної допомоги, якщо після вакцинації виникнуть ускладнення. Наприклад, гостре алергічне захворювання.
Проблема в іншому, – сказав кандидат медичних наук у програмі "Ранок з Україною". – Коли у розпал епідемії коронавірусної інфекції юрби людей у замкнутому непровітрюваному просторі стоять у черзі на вакцинацію, то це суперечить усім нормам епідеміології, санітарії та гігієни.
На що звернути увагу у пункті вакцинації
Тому якщо ви вирішили зробити щеплення у такому пункті вакцинації , то зверніть увагу на такі умови:
- там, де щеплять людей, має бути забезпечена соціальна дистанція мінімум – 1,5-2 метри
- є нормальний повітрообмін завдяки припливно-витяжній вентиляції.
- регулюються параметри повітря, допустима вологість – від 40 до 60%
- у такому місці не повинно бути тепліше +22 °C, а оптимально – це +16-18 °C
- є можливість влаштовувати наскрізне провітрювання
- проводиться контроль рівня СО2, щоб за показниками можна було визначити, чи вентилюється приміщення чи ні.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
Раніше ми також писали, чи можна вакцинуватись при алергії на аналгетики.