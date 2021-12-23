Можно ли делать вакцину от COVID-19 не в медицинских центрах – мнение доктора Комаровского

Делать вакцину от COVID-19 не в медицинских центрах можно, если в них соблюдают все правила / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня сделать вакцинацию можно в совершенно разных местах: будь то супермаркет, сельский клуб или торговый центр… И такие варианты вызывают сомнения у многих людей: "Как можно проводить медицинскую процедуру не в поликлинике или в больнице?"
Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, как к этому относиться и на что нужно обратить внимание.
Где лучше делать прививку от ковида?
То, что людей прививают везде, где только можно, это совершенно нормально, ничего плохого и опасного в таких действиях нет, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Главное, что в подобном месте должны быть предусмотрены мероприятия по оказанию неотложной помощи, если после вакцинации возникнут осложнения. Например, острое аллергическое заболевание.
Проблема в другом, – сказал кандидат медицинских наук в программе "Ранок з Україною". – Когда в разгар эпидемии коронавирусной инфекции толпы людей в замкнутом непроветриваемом пространстве стоят в очереди на вакцинацию, то это противоречит всем нормам эпидемиологии, санитарии и гигиены.
На что обратить внимание в пункте вакцинации
Поэтому если вы решили сделать прививку в таком пункте вакцинации, то обратите внимание на следующие условия:
- там, где прививают людей, должна быть обеспечена социальная дистанция минимум – 1,5-2 метра
- есть нормальный воздухообмен благодаря приточно-вытяжной вентиляции
- регулируются параметры воздуха, допустимая влажность – от 40 до 60%
- в таком месте не должно быть теплее +22 °C, а оптимально – это +16-18 °C
- есть возможность устраивать сквозное проветривание
- проводится контроль уровня СО2, чтобы по показателям можно было определить, нормально ли вентилируется помещение или нет.
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