Чи можна робити щеплення, маючи алергію на анальгетики, – відповів лікар Комаровський

Чи небезпечно, маючи алергію на аналгетики, особливо анальгін, робити щеплення від ковіду, популярний дитячий лікар пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

Насамперед, зазначив Євген Комаровський, важливо знати, якщо у вас є алергія на анальгін (його міжнародна непатентована назва – метамізол натрію). І пам'ятати, що у вас алергія на препарати, що містять цей компонент. Сам метамізол не входить до медичної аптечки, тобто його використовують далеко не у всіх країнах, а в деяких анальгін заборонений.

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Деякі анальгетики мають набагато більше "побічок", ніж вакцини / Фото: Pixabay

Тому що в анальгіну (метамізолу натрію) є побічний ефект, який препарат справляє на кістковий мозок. Але анальгін, як і раніше, ще використовують в Ізраїлі, а також у країнах колишнього Радянського Союзу. У Європі та США його вже майже не застосовують, принаймні без рецепта лікаря.

Важливіше не це, подивіться, скільки людей за власним бажанням, тобто без призначення лікаря, вживають анальгін, "трійчатку" та інші анальгетики з метамізолом, – каже Євген Комаровський, – і ніхто з них не думає про побічні явища анальгетиків, що так їх "чипують". Хоча в анальгіну побічних ефектів у десятки разів більше, ніж у будь-якої коронавірусної вакцини.

Однак ніхто не обурюється, каже кандидат медичних наук, та ще й дітям дають анальгін. У разі алергії на цей препарат робіть щеплення ковід-вакциною – приводів для занепокоєння немає.

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