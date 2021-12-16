Чи можна робити щеплення, маючи алергію на анальгетики, – відповів лікар Комаровський

Чи небезпечно, маючи алергію на аналгетики, особливо анальгін, робити щеплення від ковіду, популярний дитячий лікар пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".
Насамперед, зазначив Євген Комаровський, важливо знати, якщо у вас є алергія на анальгін (його міжнародна непатентована назва – метамізол натрію). І пам'ятати, що у вас алергія на препарати, що містять цей компонент. Сам метамізол не входить до медичної аптечки, тобто його використовують далеко не у всіх країнах, а в деяких анальгін заборонений.
Важливіше не це, подивіться, скільки людей за власним бажанням, тобто без призначення лікаря, вживають анальгін, "трійчатку" та інші анальгетики з метамізолом, – каже Євген Комаровський, – і ніхто з них не думає про побічні явища анальгетиків, що так їх "чипують". Хоча в анальгіну побічних ефектів у десятки разів більше, ніж у будь-якої коронавірусної вакцини.
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