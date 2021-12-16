Можно ли делать прививку при аллергии на анальгетики – ответил доктор Комаровский

Опасно ли при аллергии на анальгетики, особенно анальгин, делать прививку от ковида, популярный детский врач объяснил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".
В первую очередь, как отметил Евгений Комаровский, важно знать, если у вас есть аллергия на анальгин, его международное непатентованное название, это метамизол натрия. И помнить, что у вас аллергия на препараты, содержащие этот компонент. Сам метамизол не входит в медицинскую аптечку, то есть его используют далеко не во всех странах, в некоторых анальгин запрещен.
Важнее не это, посмотрите, какое количество людей по собственному желанию, то есть без назначения врача употребляет анальгин, "тройчатку" и другие анальгетики с метамизолом, – говорит Евгений Комаровский,- и никто из них не думает про побочные явления анальгетиков, что так их "чипируют". Хотя у анальгина побочных эффектов в десятки раз больше. Чем у любой коронавирусной вакцины.
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