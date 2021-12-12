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Бустерна доза вакцини в Україні – коли робити та чим, відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
12 грудня, 09:00
В закладинки
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Бустерна, тобто допоміжна доза ковід-вакцини, рекомендується після двох перших. Світова медицина радить для бустера або Pfizer, або Moderna

Робити чи ні третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу – це питання сьогодні хвилює багатьох українців. Які вакцини рекомендують для бустера і коли українці отримають до них доступ, популярний педіатр Євген Комаровський розповів у програмі "Година Голованова " на телеканалі "Україна".

Бустерну дозу оптимально рекомендується робити через 6-9 місяців після другої дози, – відповів кандидат медичних наук. – Весь світ сьогодні дійшов того, що бустер необхідний. Однозначно світова медична спільнота рекомендує для проведення третої дози тільки МНРК-вакцини, тобто Pfizer або Moderna.

Інше питання, наголошує Євген Комаровський, що ви, якщо прийдете до поліклініки і скажете, що пройшли два курси вакцинації і хочете бустер, швидше за все, поки нічого не отримаєте.

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Бустерну дозу вакцини оптимально рекомендується робити через 6-9 місяців після другої дози
Бустерну дозу вакцини оптимально рекомендується робити через 6-9 місяців після другої дози / Фото: REUTERS

Тому що, по-перше, має бути офіційне рішення МОЗ. Припустимо, відомство приймає дозвільні документи, чітко пописує, яким препаратом робитиме бустер.

А по-друге, для багатьох важливо, щоб і третя доза вакцини відображалась у "Дії", тому на відомчому рівні має бути врахований і цей механізм. Але МОЗ поки що каже, що розпочнуть бустерну вакцинацію лише за умови, коли будуть вакциновані двома дозами понад 50% населення. Сам лікар категорично не згоден із таким формулюванням.

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Я хочу бути захищеним, а хтось – навпаки, відмовляється від вакцини, відповідно, в країні і немає половини вакцинованих серед населення, – каже Євген Комаровський. – Це їхні проблеми, але я особисто хочу отримати бустер. Чому моя третя доза повинна залежати від бажання тих, хто не хоче щепитися?

Також ми писали, чи можна вакцинуватись при тромбозі.

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Світлана Євсєєва
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