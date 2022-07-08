Мені страшно – що робити, коли тривожність зашкалює, 3 техніки

Коли тривожність зашкалює, не бійтеся озвучити, що вам страшно, а потім глибоко і повільно подихайте

Почуття страху може викликати як пережитий стрес ,так і реальна загроза – для початку важливо зрозуміти, є загроза вашої безпеки чи ні. Як знизити "градус" тривоги і заспокоїтися, розповіла психотерапевт Ксенія Кондратеня.

Якщо вам страшно, слід глибоко подихати, це допомагає заспокоїтися і знизити тривожність

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Де б вас не застав напад тривожності, спробуйте три наступні кроки:

Якщо загроза не тут і не зараз, а вам все одно страшно – то можна вголос повторювати фразу : "Мені страшно. Мені тривожно" А потім уголос собі нагадати, що минуле вже пішло, а майбутнє ще не настало. Ви не можете контролювати майбутнє інших людей чи держав, зате можете трохи допомогти собі тут і зараз . Потім слід глибоко подихати, це допомагає заспокоїтися та знизити тривожність. На глибокому вдиху говоріть уголос "Я", на видиху – "Справлюсь". Цю фразу можна використовувати як мантру і повторювати у важких ситуаціях, коли рівень тривожності занадто високий.

Як тільки ви відчуєте, що "градус" тривоги знизився, займіться чимось посильним вам, щоб повністю перейти: заваріть чай, почитайте книгу, закиньте речі в пральну машину і т.д.

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