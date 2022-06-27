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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Страх майбутнього – як взяти себе в руки та "вигрібати" під час війни, 4 техніки

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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27 червня, 16:30
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Як жити далі і подолати страх перед невідомістю, коли все життя "поменшало" до розміру валізи? Створіть список бажань, територію кохання та дорожню карту, радить психолог
Подолати страх перед майбутнім і взяти себе в руки допоможуть психологічні техніки та підтримка близьких людей
Подолати страх перед майбутнім і взяти себе в руки допоможуть психологічні техніки та підтримка близьких людей

Як жити далі, якщо "не вигрібаєш", подолати страх перед майбутнім, коли все життя поменшало до розміру валізи чи рюкзака з документами? Порадами, як впоратися з емоціями під час війни, поділилася психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук Марина Діденко.

Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Страх майбутнього тією чи іншою мірою притаманний будь-якій людині. Навіть позитивні події в житті, як народження дітей або бажаний переїзд, можуть викликати побоювання через невідомість, не кажучи вже про епідемію, війну чи природні лиха. Як взяти себе в руки та почати будувати життя, яке розділилося на "до" та "після"?

1. Створіть собі "список бажань", тобто що ви зробите після війни. Це не повинно бути щось грандіозне, можна просте та банальне, наприклад, похід на каву до улюбленого кафе чи обійми з близькими.

Створіть собі "список бажань", які ви зробите після війни, це може бути банальний похід до улюбленого кафе
Створіть собі "список бажань", які ви зробите після війни, це може бути банальний похід до улюбленого кафе

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2. Знайдіть тверду опору. Якщо вам важко фізично себе зібрати в купу, спробуйте підвестися, розправити плечі, випрямити спину і відчути, що ви міцно стоїте на своїх ногах. Коли ви відчуєте свою фізичну силу, спробуйте знайти свою життєву опору: хто чи що дає вам сили, щоб рухатися та розвиватися? Згадайте, що було вашою суперсилою у мирному житті? Зробіть свої сильні сторони основою подальшого життя.

3. Позначте свою територію кохання. Що робить вас щасливим? Хто вас надихає? Кого ви по-справжньому любите? Подумайте, як ви можете бути корисні собі та близьким, щоб ваша територія кохання була захищена та максимально комфортна.

4. Створіть дорожню карту. Закрийте очі і уявіть ідеальне зображення свого життя до найменших дрібниць. А потім візьміть аркуш паперу, розділіть його навпіл і зліва записуйте все намальоване уявою, а праворуч напишіть, що потрібно зробити, щоб цього досягти.

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Пам'ятайте, що важкі часи – це не тільки великі випробування, але й неймовірні можливості. І ми ніколи не знаємо, на що дійсно здатні, поки не опинимося у скрутному становищі. Головне не ніколи не здаватися!

Також ми писали про ПТСР у дітей – як батькам зрозуміти стресову травму дитини та що робити.

Також читайте, як врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя – порада психолога.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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