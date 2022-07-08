Мне страшно – что делать, когда тревожность зашкаливает, 3 техники

Когда тревожность зашкаливает, не бойтесь озвучить, что вам страшно а затем глубоко и медленно подышите / Фото: freepik.com

Чувство страха может вызвать как пережитый стресс, так и реальная угроза – для начала важно понять, если угроза вашей безопасности или нет. Как снизить "градус" тревоги и успокоиться, рассказала психотерапевт Ксения Кондратеня.

Если вам страшно, то следует глубоко подышать, это помогает успокоиться и снизить тревожность / Фото: istockphoto.com

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Где бы вас не застал приступ тревожности, попробуйте три следующих шага:

Если угроза не здесь и не сейчас, а вам все равно страшно – то можно вслух повторять фразу: "Мне страшно. Мне тревожно". А затем вслух себе напомнить, что прошлое уже ушло, а будущее еще не настало. Вы не можете контролировать будущее других людей или государств, зато можете немного помочь себе здесь и сейчас. Затем следует глубоко подышать, это помогает успокоиться и снизить тревожность. На глубоком вдохе говорите вслух "Я", на выдохе – "Справлюсь". Эту фразу можно использовать, как мантру и повторять в трудных ситуациях, когда уровень тревожности слишком высок.

Как только вы почувствуете, что "градус" тревоги снизился, займитесь чем-то посильным вам, чтобы полностью переключиться: заварите чай, почитайте книгу, забросьте вещи в стиральную машину и т.д.

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