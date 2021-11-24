Мінімум солодкого та більше овочів – як харчуватися при діабеті

Харчуватися при діабеті важливо з мінімум солодкого та великою кількістю овочів / Фото: unsplash.com
Для лікування цукрового діабету використовують різні препарати, але жодні ліки неспроможні повністю компенсувати вплив їжі на рівень глюкози в крові. Тому при діабеті насамперед важливо правильно харчуватися, а також коректно підібрати лікування. Як це зробити – розповіла лікар-ендокринолог медичної мережі "Добробут" Світлана Болгарська.
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Як розпізнати діабет та розібратися у типах хвороби?
Він розвивається через порушення вироблення підшлунковою залозою гормону інсуліну, нечутливість тканин організму до інсуліну, а також з інших причин, включно з генетичними факторами.
Це неможливо без постійного контролю рівня глюкози в крові за допомогою аналізів та спеціальних пристроїв.
Необхідною умовою є також підтримка фізичної активності.
Чи з'явилися нові методи контролю та лікування діабету?
Вимірювати показники глікемії потрібно кілька разів на день, а для цього – проколювати палець, що завдає дискомфорту, особливо якщо це дитина. Сьогодні є й інші, зручніші та сучасніші методи контролю. Один із таких — система безперервного моніторингу глюкози.
Метод полягає у закріпленні на тілі датчика з тонкою гнучкою голкою, через яку здійснюється забір матеріалу на аналіз. Визначення рівня глюкози можливе в будь-який момент, поки голка датчика в тканинах, – як за запитом, так і на регулярній основі.
Медикаментозне лікування діабету полягає у підтриманні нормального рівня глюкози в крові. Основним методом лікування діабету 1-го типу є постійне введення інсуліну – Ін'єкції слід робити кожен раз перед їдою.
Зміни торкнулися і таблетованих препаратів для лікування цукрового діабету 2-го типу — з'являються нові покоління ліків, підвищується їхня ефективність і безпека. З'явилося кілька нових груп цукрознижувальних препаратів, які мають більш спрямований механізм дії.
Як харчуватися, маючи цукровий діабет?
Більшість людей лякає слово "дієта" — здається, що перелік дозволених продуктів такий обмежений, що задоволення від їжі отримати неможливо. Однак це помилка.
- їжа має містити багато клітковини (рослинних волокон) переважно з овочів;
- кулінарна обробка бажана щонайменша – не подрібнювати і не розварювати крохмалисті продукти;
- з раціону слід майже повністю виключити цукор та солодощі;
- рекомендується дотримуватися дробового режиму харчування і розподіляти вуглеводи на 5-6 невеликих порцій на день.
Чи потрібно рахувати вуглеводи хворому на діабет?
Багато людей із цукровим діабетом чули про "хлібні одиниці". Система такого підрахунку існує для тих, хто отримує інсулін. Вона допомагає співвідносити кількість вуглеводів, що споживаються, з дозами інсуліну короткої дії, який люди з цукровим діабетом вводять перед їдою.
Навіть більше, фруктоза – це простий вуглевод, який швидко та сильно підвищує рівень цукру в крові. Тому навіть діабетикам з нормальною вагою потрібно обмежувати вживання фруктів.
Тобто з діабетом можна повноцінно жити?
Цукровий діабет – це не вирок, він піддається лікуванню. Кожен пацієнт з моменту визначення діагнозу повинен навчитися постійно контролювати свій раціон та спосіб життя. З правильним підходом та оптимістичним настроєм і з цим захворюванням можна і потрібно жити якісно.
Здорове харчування, фізична активність, медикаментозне лікування допомагають запобігти або затримати настання таких наслідків, як ураження серця, кровоносних судин, очей, нирок та нервів.