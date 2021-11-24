Мінімум солодкого та більше овочів – як харчуватися при діабеті

Харчуватися при діабеті важливо з мінімум солодкого та великою кількістю овочів / Фото: unsplash.com

Для лікування цукрового діабету використовують різні препарати, але жодні ліки неспроможні повністю компенсувати вплив їжі на рівень глюкози в крові. Тому при діабеті насамперед важливо правильно харчуватися, а також коректно підібрати лікування. Як це зробити – розповіла лікар-ендокринолог медичної мережі "Добробут" Світлана Болгарська.

Світлана Болгарська / Фото: пресслужба

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Як розпізнати діабет та розібратися у типах хвороби?

Передовсім важливо розуміти, що є різні типи цукрового діабету, причини яких і стратегія лікування кардинально відрізняються. Зокрема, 90% всіх випадків захворювання припадає на діабет 2-го типу.

Він розвивається через порушення вироблення підшлунковою залозою гормону інсуліну, нечутливість тканин організму до інсуліну, а також з інших причин, включно з генетичними факторами.

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Найчастіше такий тип хвороби розвивається у літньому віці, переважно у людей, які мають надмірну вагу та ведуть малорухливий спосіб життя.

Другим за поширеністю є цукровий діабет 1-го типу, причина якого – аутоімунне руйнування клітин підшлункової залози. Це зазвичай призводить до абсолютного дефіциту інсуліну. Цей вид діабету найчастіше трапляється у дітей.

При діабеті важливо все життя контролювати рівень цукру в крові / Фото: freepik.com

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Третій тип – це гестаційний діабет, короткочасний стан, що виникає під час вагітності.

Ще один варіант діабету – це латентний аутоімунний діабет дорослих, або LADA-діабет (від англ. Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Визначення "аутоімунний" обумовлено тим, що при LADA-діабеті виявляються імунні фактори, що вражають власні клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.

Але найважливіше — розуміти, що цукровий діабет — це стан, який нікуди не дінеться протягом усього життя. І головним завданням людини є підтримання рівня глюкози в крові на нормальному рівні завдяки використанню медикаментів та корекції свого харчування.

Це неможливо без постійного контролю рівня глюкози в крові за допомогою аналізів та спеціальних пристроїв.

Необхідною умовою є також підтримка фізичної активності.

Чи з'явилися нові методи контролю та лікування діабету?

Вимірювати показники глікемії потрібно кілька разів на день, а для цього – проколювати палець, що завдає дискомфорту, особливо якщо це дитина. Сьогодні є й інші, зручніші та сучасніші методи контролю. Один із таких — система безперервного моніторингу глюкози.

Метод полягає у закріпленні на тілі датчика з тонкою гнучкою голкою, через яку здійснюється забір матеріалу на аналіз. Визначення рівня глюкози можливе в будь-який момент, поки голка датчика в тканинах, – як за запитом, так і на регулярній основі.

Медикаментозне лікування діабету полягає у підтриманні нормального рівня глюкози в крові. Основним методом лікування діабету 1-го типу є постійне введення інсуліну – Ін'єкції слід робити кожен раз перед їдою.

Вимірювати показання глікемії хворому на діабет потрібно кілька разів на день / Фото: freepik.com

Зміни торкнулися і таблетованих препаратів для лікування цукрового діабету 2-го типу — з'являються нові покоління ліків, підвищується їхня ефективність і безпека. З'явилося кілька нових груп цукрознижувальних препаратів, які мають більш спрямований механізм дії.

Але найважливіше в ефективному лікуванні цукрового діабету 2-го типу – це правильне харчування, оскільки будь-які препарати не можуть повністю компенсувати вплив їжі на рівень глюкози в крові.

Як харчуватися, маючи цукровий діабет?

Більшість людей лякає слово "дієта" — здається, що перелік дозволених продуктів такий обмежений, що задоволення від їжі отримати неможливо. Однак це помилка.

Дієта у людей з цукровим діабетом 2-го типу має відповідати принципам здорового харчування / Фото: freepik.com

Дієта у людей з цукровим діабетом 2-го типу має відповідати принципам здорового харчування. Воно є не тільки основою лікування діабету 2-го типу, а й допомагає всій сім'ї хворого дотримуватися принципів здорового харчування, особливо зважаючи на ризик спадкової передачі захворювання.

Основне правило хворого на цукровий діабет – досягти мінімального впливу вуглеводів з їжі на рівень глюкози в крові. Декілька правил, які допоможуть це зробити:

їжа має містити багато клітковини (рослинних волокон) переважно з овочів;

кулінарна обробка бажана щонайменша – не подрібнювати і не розварювати крохмалисті продукти;

з раціону слід майже повністю виключити цукор та солодощі;

рекомендується дотримуватися дробового режиму харчування і розподіляти вуглеводи на 5-6 невеликих порцій на день.

Чи потрібно рахувати вуглеводи хворому на діабет?

Людині з діабетом 2-го типу, що отримує таблетовані препарати або що дотримується тільки дієти, немає потреби точно підраховувати кількість вуглеводів в їжі.

Багато людей із цукровим діабетом чули про "хлібні одиниці". Система такого підрахунку існує для тих, хто отримує інсулін. Вона допомагає співвідносити кількість вуглеводів, що споживаються, з дозами інсуліну короткої дії, який люди з цукровим діабетом вводять перед їдою.

Надати їжі солодкого смаку можна цукрозамінниками, які не впливають на рівень глюкози в крові. До них належать аспартам, сахарин, цикламат, ацесульфам калію, сукралоза, стевіозид. Однак більшість "діабетичних" продуктів (печиво, шоколад, вафлі) замість цукру містять сорбіт, ксиліт або фруктозу, які майже так само калорійні, як цукор.

Навіть за нормальної ваги людям з діабетом потрібно обмежувати вживання фруктів та солодощів / Фото: Depositphotos

Навіть більше, фруктоза – це простий вуглевод, який швидко та сильно підвищує рівень цукру в крові. Тому навіть діабетикам з нормальною вагою потрібно обмежувати вживання фруктів.

Тобто з діабетом можна повноцінно жити?

Цукровий діабет – це не вирок, він піддається лікуванню. Кожен пацієнт з моменту визначення діагнозу повинен навчитися постійно контролювати свій раціон та спосіб життя. З правильним підходом та оптимістичним настроєм і з цим захворюванням можна і потрібно жити якісно.

Хворіючи на діабет, крім раціонального харчування, важливо підтримувати здорову масу тіла та регулярну фізичну активність / Фото: Depositphotos

Здорове харчування, фізична активність, медикаментозне лікування допомагають запобігти або затримати настання таких наслідків, як ураження серця, кровоносних судин, очей, нирок та нервів.

Не нехтуйте вчасним обстеженням! Запобігти захворюванню завжди легше, ніж лікувати. Крім того, такі прості заходи, як підтримання здорової маси тіла, регулярна фізична активність, зменшення споживання цукру та насичених жирів, сприяють профілактиці діабету 2-го типу або допомагають відстрочити його виникнення.