Минимум сладкого и больше овощей – как питаться при диабете

Питаться при диабете важно с минимум сладкого и большим количеством овощей / Фото: unsplash.com
Для лечения сахарного диабета используют различные препараты, но никакие лекарства не могут полностью компенсировать влияние пищи на уровень глюкозы в крови. Поэтому при диабете в первую очередь важно правильно питаться, а также корректно подобрать лечение. Как с этим справиться – рассказала врач-эндокринолог медицинской сети "Добробут" Светлана Болгарская.
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Как распознать диабет и разобраться в типах болезни?
Он развивается вследствие нарушений выработки поджелудочной железой гормона инсулина, нечувствительностью тканей организма к инсулину, а также по другим причинам, включая генетические факторы.
Определение "аутоиммунный" обусловлено тем, что при LADA-диабете обнаруживаются иммунные факторы, поражающие собственные клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.
А также поддержания физической активности и использования медикаментов. Такая задача неосуществима без постоянного контроля уровня глюкозы в крови с помощью анализов и специальных устройств.
Появились ли новые методы контроля и лечения диабета?
Измерять показания гликемии необходимо несколько раз в день, а для этого нужно прокалывать палец, что доставляет дискомфорт, особенно если это ребенок. Сегодня существуют и другие, более удобные и современные методы контроля. Один из таких — система непрерывного мониторинга глюкозы.
Данный метод состоит в закреплении на теле датчика с тонкой гибкой иглой, через которую осуществляется забор материала на анализ. Определение уровня глюкозы возможно в любой момент, пока игла датчика находится в тканях — как по запросу, так и на регулярной основе.
Медикаментозное же лечение диабета состоит в поддержании уровня глюкозы в крови на нормальном уровне. Основным методом лечения диабета 1-го типа является постоянное введение инсулина — инъекции необходимо делать перед каждым приемом пищи.
Изменения коснулись и таблетированных препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа— появляются все новые поколения лекарств, улучшается их эффективность и безопасность. Появилось несколько новых групп сахароснижающих препаратов, которые имеют более направленный механизм действия.
Как питаться при сахарном диабете?
Большинство людей пугает слово "диета" — кажется, что список разрешенных продуктов настолько ограничен, что удовольствия от еды получить невозможно. Однако это заблуждение.
- пища должна содержать большой объем клетчатки (растительных волокон), преимущественно из овощей
- кулинарную обработку желательно свести к минимуму — не измельчать и не разваривать крахмалистые продукты
- из рациона следует практически полностью исключить сахар и сладости
- рекомендуется соблюдать дробный режим питания и распределять углеводы на 5-6 приемов пищи в день небольшими порциями
А нужно ли считать углеводы при диабете?
Система такого подсчета существует для тех, кто получает инсулин. Она позволяет соотносить количество потребляемых углеводов с дозами инсулина короткого действия, который люди с сахарным диабетом вводят перед приемом пищи.
Более того, фруктоза — это простой углевод, который быстро и сильно повышает уровень сахара в крови. Поэтому даже при нормальном весе людям с диабетом необходимо ограничивать употребление фруктов.
То есть, с диабетом можно полноценно жить?
Сахарный диабет — это не приговор, он поддается лечению. Каждый пациент с момента постановки диагноза должен обучаться постоянному контролю своего рациона и образа жизни. При правильном подходе и оптимистичном настрое с этим заболеванием можно и нужно жить качественно
Здоровое питание, физическая активность, медикаментозное лечение помогают предупредить или задержать наступление таких последствий как поражение сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов.