Маколей Калкін, Джаред Лето та багато дивних нарядів на показі Gucci у Голлівуді (фото)

Показ нової колекції Gucci сезону весна-літо 2022 / Фото: Vogue
Сьогодні о 5 ранку за київським часом у Лос-Анджелесі на Голлівудському бульварі пройшло грандіозне шоу Gucci Love Parade. Креативний директор бренду Алессандро Мікеле провів показ на "Алеї слави".
Одними з головних героїв шоу стали актори Маколей Калкін та Джаред Лето. Зірка фільмів "Один дома" вийшов на подіум у сорочці в гавайському стилі, укороченому блискучому піджаку з принтом та базових широких штанях бежевого кольору.
Лето пройшовся Голлівудським бульваром в сірому жакеті та шкіряних білих брюках з люверсами.
Шоу Мікеле було присвячено золотій ері Голівуду. Також у колекції сезону весна-літо 2022 можна побачити посилання на сучасний Лос-Анджелес.
Сукні у новій колекції Gucci створені для особливих випадків, з їхнім кінематографічним розмахом, ми напевно скоро побачимо їх на червоній доріжці церемоній.
Самі речі колекції можуть здатися обивателям досить дивними та абсолютно не носильними. Різні голлівудські образи, сукні з ситцю, ковбойські капелюхи, поєднання спортивних курток з яскравими трикотажними легінсами та кросівками, постпандемічний блиск нарядів та знаменита каліфорнійська невимушеність.
Серед аксесуарів можна побачити прикраси у вигляді секс-іграшок.
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