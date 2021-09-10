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Переможці Євробачення Måneskin – герої нової реклами Gucci (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
10 вересня, 19:45
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Музиканти також взяли участь в дуже еротичному відео кампейні Gucci Aria, над яким працював креативний директор бренду Алессандро Мікеле
/ Фото: Gucci

Переможці на Євробаченні 2021 група Måneskin, яких звинуватили в плагіаті, стали героями нової рекламної кампанії модного дому Gucci.

Артисти знялися в зйомці, присвяченій колекції Aria, що вийшла в честь 100-річчя бренду. Над знімками працював дует модних фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт.

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/ Фото: Gucci

У зйомці вокаліст Даміано Давид, гітарист Томас Раджі, барабанщик Ітан Торки і басистка Вікторія Де Анжеліс позують в вінтажних інтер'єрах в речах авторства креативного директора будинку Алессандро Мікеле.

Артисти позували в костюмах з паєтками і пір'ям, шкіряних штанях, напівпрозорих сорочках і інших речах з нової колекції Gucci Aria.

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/ Фото: Gucci

Крім Måneskin в рекламі Gucci знялися Крістен МакМенамі і інші моделі.

/ Фото: Gucci

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/ Фото: Gucci

/ Фото: Gucci

Також Gucci випустили ролик нової рекламної кампанії, який вийшов з обмеженнями до перегляду. Дуже еротичне відео з поцілунками і оголеними моделями дозволено дивитися людям, які досягли 18 років.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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