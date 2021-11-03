Маколей Калкин, Джаред Лето и много странных нарядов на показе Gucci в Голливуде (фото)

Показ новой коллекции Gucci сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue
Сегодня в 5 утра по киевскому времени в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре прошло грандиозное шоу Gucci Love Parade. Креативный директор бренда Алессандро Микеле провел показ на "Аллея славы".
Одними из главных героев шоу стали актеры Маколей Калкин и Джаред Лето. Звезда фильмов "Один дома" вышел на подиум в рубашке в гавайском стиле, укороченном блестящем пиджаке с принтом и базовых широких брюках бежевого цвета.
Лето прошелся по Голливудскому бульвару в сером пиджаке и кожаных белых брюках с люверсами.
Шоу Микеле было посвящено золотой эре Голливуда. Также в коллекции сезона весна-лето 2022 можно увидеть отсылки к современному Лос-Анджелесу.
Платья в новой коллекции Gucci созданы для особых случаев, с их кинематографическим размахом, мы наверняка скоро увидим их на красной дорожке церемоний.
Сами вещи коллекции могут показаться обывателям достаточно странными и абсолютно не носибельными. Всевозможные голливудские образы, платья из ситца, ковбойские шляпы, сочетания спортивных курток с яркими трикотажными леггинсами и кроссовками, постпандемический блеск нарядов и знаменитая калифорнийская непринужденность.
Среди аксессуаров можно увидеть украшения в виде секс-игрушек.
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