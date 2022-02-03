"Безумне кохання": наречений Меган Фокс випустив колекцію лаків для нігтів

Колсон Бейкер представив колекцію лаків для нігтів / Фото: instagram.com/undn_laqr/

Меган Фокс нещодавно показала ідеальний манікюр до Дня святого Валентина, а її наречений тим часом порадував шанувальників святковою колекцією лаків для нігтів свого бренду UN/DN LAQR.

Лінійка Mad Love складається з трьох відтінків: Pretty Dangerous — спекотний червоний, натхненний красою та пристрастю; Cosmic Glitter — блискучий малюнок, що переливається; Sweet Dream — білий. Окремі кольори зібрані в набори по два кольори під назвою "Близнюкове полум'я" і "Безумне кохання".

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Також наречений Меган Фокс залучив художника Джека Кардена до створення принтів, натхнених темою колекції. UN/DN LAQR пропонує пронумеровані та підписані версії обмеженого тиражу.

На сайті UN/DN LAQR натхненні любов'ю відтінки для ваших нігтів коштують від 18 до 20 дол (від 500 до 560 грн).

Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: UNDN LAQR

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Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: instagram.com/undn_laqr/

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