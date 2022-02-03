"Безумная любовь": жених Меган Фокс выпустил коллекцию лаков для ногтей

Колсон Бэйкер представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: instagram.com/undn_laqr/

Меган Фокс недавно показала идеальный маникюр ко Дню святого Валентина, а ее жених тем временем порадовал поклонников праздничной коллекцией лаков для ногтей своего бренда UN/DN LAQR.

Линейка Mad Love состоит из трех оттенков:Pretty Dangerous — знойный красный, вдохновленный красотой и страстью; Cosmic Glitter — блестящий, переливающийся рисунок; Sweet Dream — белый. Отдельные цвета собраны в наборы по два цвета под названием "Близнецовое пламя" и "Безумная любовь".

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Также жених Меган Фокс привлек художника Джека Кардена для создания художественных принтов, вдохновленных темой коллекции. UN/DN LAQR предлагает пронумерованные и подписанные версии ограниченного тиража.

На сайте UN/DN LAQR вдохновленные любовью оттенки для ваших ногтей стоят от 18 до 20 дол (от 500 до 560 грн).

Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: UNDN LAQR

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Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представил коллекцию лаков для ногтей / Фото: instagram.com/undn_laqr/

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