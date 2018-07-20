Як приготувати консервовану кукурудзу на зиму: покроковий рецепт

Рецепт корисної закатки на зиму: кукурудзу можна заготовити цілими качанами, і тоді взимку ви зможете відчути смак свіжозвареного молоденьких качанів.

Домашня консервована кукурудза – ніжна, м'яка, смачна, абсолютно без хімікатів і шкідливих консервантів. Є спосіб, завдяки якому можна приготувати кукурудзу не окремими зернятками в банці, а цілими качанами.

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Як консервувати кукурудзу цілою

Консервована кукурудза / Фото: Pinterest