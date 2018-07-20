Як приготувати консервовану кукурудзу на зиму: покроковий рецепт

Домашня консервована кукурудза – ніжна, м'яка, смачна, абсолютно без хімікатів і шкідливих консервантів. Є спосіб, завдяки якому можна приготувати кукурудзу не окремими зернятками в банці, а цілими качанами.
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Як консервувати кукурудзу цілою
Консервована кукурудза / Фото: Pinterest
Час приготування: більше години
Складові:
- Качани цукрової кукурудзи
- вода
- 1 чайна ложка солі
- 2 чайні ложки цукру
- 1 десертна ложка оцту
Спосіб приготування:
- Для консервації підійдуть цукрові сорти кукурудзи. Качани потрібно очистити і скласти в каструлю з окропом.
- Накрити кришкою і почекати 40 хвилин.
- Кукурудзу можна і не кип'ятити, а просто сирою скласти в банку, залити розсолом і стерилізувати в закритій банці, але краще зварити кукурудзу в каструлі.
- Підготуйте банки: покладіть 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру і 1 десертну ложку оцту.
- Додайте цілі качани кукурудзи, влийте розсіл до країв і закатайте.
Нехай ваша консервація буде найвдалішою!
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