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Як приготувати консервовану кукурудзу на зиму: покроковий рецепт

28 липня, 20:40

Ольга Козачок

Рецепт корисної закатки на зиму: кукурудзу можна заготовити цілими качанами, і тоді взимку ви зможете відчути смак свіжозвареного молоденьких качанів.

Домашня консервована кукурудза – ніжна, м'яка, смачна, абсолютно без хімікатів і шкідливих консервантів. Є спосіб, завдяки якому можна приготувати кукурудзу не окремими зернятками в банці, а цілими качанами.

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Як консервувати кукурудзу цілою

Консервована кукурудза / Фото: Pinterest

Час приготування: більше години

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Складові:

  • Качани цукрової кукурудзи
  • вода
  • 1 чайна ложка солі
  • 2 чайні ложки цукру
  • 1 десертна ложка оцту

Спосіб приготування:

  1. Для консервації підійдуть цукрові сорти кукурудзи. Качани потрібно очистити і скласти в каструлю з окропом.
  2. Накрити кришкою і почекати 40 хвилин.
  3. Кукурудзу можна і не кип'ятити, а просто сирою скласти в банку, залити розсолом і стерилізувати в закритій банці, але краще зварити кукурудзу в каструлі.
  4. Підготуйте банки: покладіть 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру і 1 десертну ложку оцту.
  5. Додайте цілі качани кукурудзи, влийте розсіл до країв і закатайте.

Нехай ваша консервація буде найвдалішою!

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Джерело: Сьогодні

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