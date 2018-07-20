Как приготовить консервированную кукурузу на зиму: пошаговый рецепт

Консервировать кукурузу можно в початках
Домашняя консервированная кукуруза – нежная, мягкая, вкусная, абсолютно без химикатов и вредных консервантов. Есть способ, благодаря которому можно приготовить кукурузу не отдельными зернышками в банке, а целыми початками.
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Как консервировать кукурузу целиком
Консервированная кукуруза / Фото: Pinterest
Время приготовления: больше часа
Ингредиенты:
- Початки сахарной кукурузы
- Вода
- 1 чайная ложка соли
- 2 чайные ложки сахара
- 1 десертная ложка уксуса
Способ приготовления:
- Для консервации подойдут сахарные сорта кукурузы. Початки нужно очистить и сложить в кастрюлю с кипятком. Накрыть крышкой и подождать 40 минут.
- Кукурузу можно и не кипятить, а просто сырой заложить в банку, залить рассолом и стерилизовать в закрытой банке, но лучше сварить кукурузу в кастрюле.
- Подготовьте банки: положите 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара и 1 десертную ложку уксуса.
- Добавьте целые початки кукурузы, влейте рассол до краев и закатайте.
Пусть ваша консервация будет самой удачной!
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