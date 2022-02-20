Лікування по телефону ковіда та інших хвороб – нормально, що думає про це лікар Комаровський

Лікування по телефону або консультація лікаря – поширена практика. Чому не варто боятись діагностики по телефону і чи може в більшості випадків лікар виявити ковід або поставити інший правильний діагноз навіть за телефоном , популярний педіатр Євген Комаровський розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 ".

А якщо ще зв'язатися не просто по телефону, а відеозв'язку, то шанси на правильну діагностику та призначення терапії ще вищі, – каже кандидат медичних наук, – Якщо людина з групи ризику, то до таких пацієнтів лікарі уважніші. Але молоді здорові люди, які захворіли після переохолодження, наприклад цілком можуть бути проконсультовані по телефону, цього достатньо.

Якби Євгену Комаровському зателефонували і поскаржилися на біль у горло, то одразу він би одразу запитав і про інші симптоми. Наприклад, сильно болить горло , але важливо для уточнення діагнозу , чи є симптоми не лише з горлом, а й із носоглоткою.

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Якщо лікар зв'язується з пацієнтом не просто по телефону, а за допомогою відеозв'язку, то шанси на правильну діагностику ще вищі / Фото: Freeimages

Якщо нежить є, це вже не ангіна. Оскільки при ангіні, бактеріальній інфекції, уражаються мигдалики, сильно болить в горлі, може піднятися висока температура, але в носі сухо. І таку інфекцію лікують антибіотиками, – говорить доктор Комаровський, – А якщо ніс закладений, нежить, важко дихати – це ознаки вірусної інфекції грипу, коронавірусу, риновірусу, і все це лікується однаково і амбулаторно.

Тобто амбулаторне лікування – лікування, проведене вдома або при відвідуванні самими хворими на лікувальну установу (на відміну від стаціонарного лікування, що здійснюється з приміщенням пацієнта до лікарні).

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