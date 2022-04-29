Лайфхак для українців: як спілкуватися в новій країні без знання мови / Фото: Pexels

Тисячі українців тимчасово переїхали за кордон через агресію РФ. Незнання мови нової країни їм ускладнило процес адаптації: отримання статусу тимчасового захисту, фінансової виплати та пошуку роботи. Бюро перекладів MK:translations відреагувало на проблему, створивши чат-бот "Розмовник U-гайд" зі шпаргалкою найважливіших словосполучень та слів для спілкування в новій країні. Інформація на 12 мовах світу: англійській, польській, іспанській, італійській, румунській, португальській та інших.

Користування чат-ботом "Розмовник U-гайд" безоплатне. Достатньо натиснути старт, ввести номер телефону та обрати мову в чат-боті, щоб отримати шпаргалки.

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Діти та дорослі отримують шпаргалки з різними темами з огляду на вікову категорію та адаптацію в соціумі.

Теми для дорослих:

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Похід до аптеки та опис симптомів.

Аптечка першої допомоги.

Державні установи.

Похід до супермаркету за продуктами.

Орієнтація на місцевості.

Оренда квартири.

Як дістатися в інше місто.

Автомобільна тематика.

Теми для дітей:

Похід до аптеки та опис симптом.

Перший день в школі.

Перелік шкільних уроків.

Перший день в садку.

Орієнтація на місцевості.

Похід до супермаркету та перелік продуктів.

Ми також розповідали, як отримати безкоштовну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine.