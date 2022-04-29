Лайфхак для українців: як спілкуватися в новій країні без знання мови / Фото: Pexels
Тисячі українців тимчасово переїхали за кордон через агресію РФ. Незнання мови нової країни їм ускладнило процес адаптації: отримання статусу тимчасового захисту, фінансової виплати та пошуку роботи. Бюро перекладів MK:translations відреагувало на проблему, створивши чат-бот "Розмовник U-гайд" зі шпаргалкою найважливіших словосполучень та слів для спілкування в новій країні. Інформація на 12 мовах світу: англійській, польській, іспанській, італійській, румунській, португальській та інших.
Користування чат-ботом "Розмовник U-гайд" безоплатне. Достатньо натиснути старт, ввести номер телефону та обрати мову в чат-боті, щоб отримати шпаргалки.
Діти та дорослі отримують шпаргалки з різними темами з огляду на вікову категорію та адаптацію в соціумі.
Теми для дорослих:
- Похід до аптеки та опис симптомів.
- Аптечка першої допомоги.
- Державні установи.
- Похід до супермаркету за продуктами.
- Орієнтація на місцевості.
- Оренда квартири.
- Як дістатися в інше місто.
- Автомобільна тематика.
Теми для дітей:
- Похід до аптеки та опис симптом.
- Перший день в школі.
- Перелік шкільних уроків.
- Перший день в садку.
- Орієнтація на місцевості.
- Похід до супермаркету та перелік продуктів.
Ми також розповідали, як отримати безкоштовну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine.