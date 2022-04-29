Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Life No Stress

Лайфхак для українців: як спілкуватися в новій країні без знання мови

Ліліана Григорак
29 квітня, 17:00
Підпишіться на чат-бот "Розмовник U-гайд" зі шпаргалками на 12 мовах, щоб не відчувати мовного бар’єру в магазині, лікарні чи державних установах

Лайфхак для українців: як спілкуватися в новій країні без знання мови / Фото: Pexels

Тисячі українців тимчасово переїхали за кордон через агресію РФ. Незнання мови нової країни їм ускладнило процес адаптації: отримання статусу тимчасового захисту, фінансової виплати та пошуку роботи. Бюро перекладів MK:translations відреагувало на проблему, створивши чат-бот "Розмовник U-гайд" зі шпаргалкою найважливіших словосполучень та слів для спілкування в новій країні. Інформація на 12 мовах світу: англійській, польській, іспанській, італійській, румунській, португальській та інших.

Користування чат-ботом "Розмовник U-гайд" безоплатне. Достатньо натиснути старт, ввести номер телефону та обрати мову в чат-боті, щоб отримати шпаргалки.

Реклама

Діти та дорослі отримують шпаргалки з різними темами з огляду на вікову категорію та адаптацію в соціумі.

Теми для дорослих:

Реклама
  • Похід до аптеки та опис симптомів.
  • Аптечка першої допомоги.
  • Державні установи.
  • Похід до супермаркету за продуктами.
  • Орієнтація на місцевості.
  • Оренда квартири.
  • Як дістатися в інше місто.
  • Автомобільна тематика.

Теми для дітей:

  • Похід до аптеки та опис симптом.
  • Перший день в школі.
  • Перелік шкільних уроків.
  • Перший день в садку.
  • Орієнтація на місцевості.
  • Похід до супермаркету та перелік продуктів.

Ми також розповідали, як отримати безкоштовну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine.